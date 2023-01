Tobias Gryceniuk llega a Parque Patricios

Con la mirada puesta en el sueño de llegar a la Primera División del Fútbol Argentino, Tobias Gryceniuk (16), arriba al Club Huracán de Parque Patricios, Buenos Aires. Luego de iniciarse en la escuela de fútbol del Club Atlético Oberá con el instructor Ayrton Cardozo primero, luego Walter Iturbide y Richard Silva, en el 2019 se le presentó la posibilidad de incorporarse al Club Deportivo Mac Allister, en Santa Rosa, La Pampa. Centro dedicado a la formación y promoción de jugadores, creado en 1998, por los hermanos Carlos Javier y Carlos Patricio Mac Allister.

“Fui a un campus primero, me dijeron si quería quedarme pero no quise, porque era muy chico. Después participé en un torneo con ellos en septiembre del 2019, me volvieron a convocar, pero vino la pandemia, así que recién el 2021 y 2022, hice completos allá” relató el joven. “Fue difícil los primeros tiempos, porque dejás amigos, familia, se pierden muchas cosas, como encuentros, cumpleaños, pero es mi sueño, me apasiona el fútbol, así que me fui acostumbrando. El paso por La Pampa me dejó muchas enseñanzas, aprendí a vivir solo y en lo deportivo muchísimo. Formé muchos amigos, como hermanos, porque estábamos todo el día juntos”.

Superada la etapa de formación, una prueba en el Club Huracán, trajo la nueva convocatoria. Los sacrificios, afirma el jugador, valieron la pena. “Me preparé estos años para este momento. Estoy ilusionado, ansioso y con deseos de seguir mi camino. Voy a empezar en la sexta División. El 15 de enero me tengo que presentar” señaló Tobías, quien se desempeña como delantero. “Mi familia está contenta, me acompañan siempre. Espero que me vaya bien. Mi máximo sueño es llegar al profesionalismo, creo que esta pasión heredé de mi padre (médico Miguel Gryceniuk) lo acompañaba siempre a la cancha, me encantaba ir con él a la Lifa (Liga Interprofesional) y gracias a mi mamá y hermana que me alientan” destacó.