Se aprobó una Ordenanza para controlar las actividades con metales no ferrosos

El Proyecto de Ordenanza para el control de actividades con metales no ferrosos en el Municipio de Oberá y la prevención de actividades delictivas que tengan que ver con estos elementos, fue aprobado por unanimidad en la Sesión del martes 23.

La norma aprobada por los ediles señala que la prevención y control de las actividades con metales no ferrosos resulta necesaria, debido a la falta de regulación de la actividad y la alta demanda ha llevado a un aumento de ilícitos a fin de obtener estos materiales, ocasionando un perjuicio no solo al comercio, sino también a toda la comunidad. Las actividades comerciales con metales no ferrosos como ser desarmaderos, chatarrerías y depósitos, donde se lleva a cabo su comercialización deben cumplir con una normativa que implique un orden y control de la actividad para así también dar respuesta a los reclamos de la comunidad en materia de seguridad.

Al respecto la Concejal María Luisa Glum indicó, “tenemos varias quejas y denuncias y es de público conocimiento que diferentes barrios han quedado sin energía eléctrica por estos ilícitos, pero investigando teníamos un vacío legal, entonces estamos trabajando en regular la compra y venta de estos materiales y estamos trabajando con diferentes Concejales de Municipios del Departamento, para poder aunar criterios y tener esta herramienta, esta normativa que regule la compra y venta de estos elementos”.

“Lo implementa el Poder Ejecutivo a través del área de finanzas, con un registro de comercios que se dediquen a la venta de estos materiales, con un registro de los que venden y de los que compran. El área de Finanzas va recorrer esos lugares que se dedican a esta comercialización, solicitando determinados requisitos, como ser factura de compra, factura de transporte y aquel comercio que no tenga las condiciones requeridas desde el Ejecutivo, obviamente tendrá su sanción”, adelantó la Concejal Glum.

El alcance de la normativa se extiende a toda persona física o jurídica, que realice actividades comerciales, de forma permanente o eventual, aun cuando no sea la actividad principal, con metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados, sean estos establecimientos de venta, reducción, y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos, chatarreras y toda actividad similar.