Múltiples Existencias: No tiene precio (por Claudia Queiroz)

No, no tiene precio, no está en venta.

Difícil que consiga en otro lado, a mí me lo dio un artesano que pasaba por acá, no me quiso cobrar, no tengo idea cuánto vale.

Al principio lo usaba de sombrero, fui a parar a lugares muy extraños y anduve por ahí, como Pancha por su casa, estuvo bueno, sólo que, cuando me quise acordar, no reconocía ningún aeropuerto, me vine a pique, me junté con cucharita y me lo saqué de la cabeza.

Algo me quedó en el pelo, es una sensación rara, una musiquita que me hace chasquear los dedos.

Lo siento, le repito, no sabría decirle dónde puede conseguirlo…a lo mejor encuentra algo parecido en la feria de espejos, fíjese que se lo venda un buen artesano, hay imitaciones por todos lados pero sus efectos son truchos.