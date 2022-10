Múltiples Existencias: A las tres de la mañana, en una cabaña, sola (por Manuel Diaz)

Estabas tan hermoso esta noche! Esa bruja tuvo que arruinarlo todo. Lo que nos costó, años de reproches y malentendidos, odios van y otros vienen, picas y heridas… Pensábamos que no íbamos a superarlo. Pero el destino tiene sus secretos, es así realmente, ahora que entendí lo veo con la claridad de los sucesos. Son las tres de la mañana y me quedé sola. Nos tocó venir a pasar el fin de semana en una cabaña porque ganamos un sorteo al que ninguno recordó haber jugado… ninguno de los dos iba a programar una salida a solas, si ya ni nos tocábamos… y eso pasó y nos encontramos los dos solos de nuevo, y me dijiste palabras que hacía tanto tiempo que no escuchaba! Penetraste en mi alma como en épocas remotas… pero que desperdicio.

La bruja de tu secretaria sabía donde estabas, esa impresentable que ni cumplió treinta años y se creía la dueña de tu vida. No quiero saber que le prometiste, pero el hecho es que ella se creía la única que te podía tocar y besar… que le prometiste? Que nos íbamos a separar, me ibas a dejar? Estallo en llantos… debe ser así… maldad fue lo tuyo, cuando fue que se me escapó todo de las manos? Que triste.. pero ella vino a por vos, no a por mi. A vos te gritó y te insultó, te pegó con sus puñitos de muñequita que tanto adorabas, me imagino. Después me di cuenta que se había vuelto loca. Sacó el arma y disparó, pero sin pensar ni un segundo, te mató como quien toca un timbre. Y caíste tal bolsa de papa. Te me fuiste para siempre, vos que recién volvía a encontrar después de tanto sufrir en soledad. La agarré del cuello a esa tarada y ella te siguió en el más allá, pero eso ya no importa. Vos te fuiste. Son las tres de la mañana y estoy sola en esta cabaña, en el medio de la selva. Pronto vendrá el día.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...