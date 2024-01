Vos¿ te amas realmente?

¿Qué fue lo último que hiciste por vos?

¿Cuál fue el último regalo que te hiciste?

¿Actúas en tu vida de manera coherente a lo que pensas y sentís?

Hoy en día se habla mucho del Amor propio. Pero alguna vez te preguntaste ¿qué se necesita para eso o que implica Amarse a uno mismo?

¿Cómo definirías a esta idea de Amor propio?. Para mí, es aceptarme en todas mis dimensiones. Eso implica mis debilidades, errores, emociones displacenteras, etc. Es decir, el lado B de mi persona. El lado A, es aquel que todos queremos mostrar, todo lo que está bien, cuando estamos contentos, cuando salimos “lindos” y bien en las fotos, cuando somos buena gente, etc. Pero el lado B, no lo sabemos manejar.

Le cuento una situación para dar un ejemplo, la semana pasada fui a una oficina a pagar algo, la secretaria muy amable y alegre me saludo. Mientras hacía el pago con débito, al sacar el comprobante del posnet, no lo agarró, estiró el papel y el posnet cayó al piso, desarmándose.

En ese momento la chica se puso mal, y dijo: lo que pasa es que acá está todo junto- era un espacio reducido donde se encontraba la caja-.

Estoy segura que no era su intención que se le caiga el aparato, o hacer algún daño, tampoco estaba enojada, la percibí relajada haciendo su trabajo, el punto es, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nos equivocamos o cometimos un error?

Esto es la clave para el autoconocimiento y amor propio. Si nosotros mismos, no nos podemos aceptar como seres humanos que estamos aprendiendo y evolucionando en esta vida, menos podemos esperar que nuestro entorno nos comprenda.

En mi propio proceso de autoconocimiento, me dí cuenta que esto viene de muchos lugares e instituciones, que nos inculcaron que al “error se castiga” o es una “vergüenza”, que te equivoques. Todos tendremos alguna anécdota en la escuela cuando recibíamos una evaluación, donde se resaltaba en rojo, exagerando y llamando la atención el error.

Acá la idea no es echarle la culpa a los demás, sino comenzar a crear nuestro propio camino con la información que tenemos ahora. Muchos de nosotros no teníamos acceso a la información que hay hoy en día, jamás me imaginé estar escribiendo para un diario digital!…sumado a toda la información y nuevas terapias holísticas que tomaron relevancia últimamente.

Volviendo al tema del error, ¿sabías que los humanos aprendimos GRACIAS al error?¿ que el error es fundamental para aprender y evolucionar? Solo cuando nos equivocamos, nuestro cerebro presta atención y reflexiona sobre lo sucedido. Es ahí, cuando se produce el click y aprendemos.

Entonces tenemos que revertir esta idea de que el error es malo, sino resignificarlo y que sirve para aprender y evolucionar.

Y me dirás, ¿qué tiene que ver el error con el Amor Propio? Para mí todo. Si no aceptamos esas partes no tan agradables de nosotros, jamás vamos a poder ponerle luz, y ver lo que nos quieren decir o de donde vienen esos dolores. Como ya les dije en la primera nota, las emociones no son malas, sino nuestras reacciones frente a ellas.

Las emociones siempre nos traen información de nosotros. Hagamos un pequeño ejercicio, para que vayas viendo cómo podés ir conociéndote mejor y entendiendo el mensaje de las emociones. Les cuento lo que me pasaba a mí.

¿Qué sucedía cuando me equivocaba? ¿cuáles eran mis pensamientos hacia mi?

-Que no estaba a la altura de las circunstancias., -Que debía esforzarme más, -Reafirmaba repitiéndome, que no servía para nada.-Otra vez lo mismo, -siempre estaba en el mismo lugar,- Nunca iba a cambiar y por ende mejorar, etc.

Era durísima conmigo misma, me exigía muchísimo y no me permitía el error.

Con el tiempo y mucho trabajo interior, me di cuenta, que buscaba ser “perfecta”, para ser aceptada y no ser rechazada.

Solo cuando tomé conciencia que ese aspecto mío- lado B- me estaba ayudando a conocerme más, a crecer y evolucionar, es ahí, donde hubo una transformación en mi vida. Comencé a ver estas situaciones desde otro lugar y preguntarme que me quieren decir.

Veamos que tanto te Amas …vamos a realizar un breve test de “Amor Propio” y con él tendrás algunas respuestas de por qué, sentís lo que sentís. Y a partir de ahí, tendrás un indicio de cómo comenzar a trabajar en vos, quererte, valorarte y conocerte más.

Test de Amor Propio

¿Podes expresar lo que sentís en palabras? Si- No

¿Te permitís equivocarte? Si- No

Menciona 5 aspectos positivos tuyos.

¿En qué sos muy buena/o?

¿Qué cosa/s harías sin que te paguen?

¿En qué actividades o momentos te sentís libre y en paz?

¿Podés poner límites sin sentir culpa? Si- No

¿Podés dar tu opinión y sostenerla por más que los demás estén en desacuerdo?

Cuando das tu opinión ¿buscas compartirla o convencer a los demás de que tenés razón?

¿Te permitís un momento a solas para pensar, meditar o hacer lo que te gusta?

Comenzar a conocerse y hacerse responsable del dolor que tapamos durante tantos años, no es un camino muy agradable. Pero te puedo asegurar, que es el que te lleva a confiar en vos y no depender de otras personas para estar bien.

En la sociedad actual, se buscan “salvadores”, alguien que nos saque de la crisis, alguien que nos haga sentir bien, alguien que nos resuelva nuestros problemas y nos diga qué hacer, etc. Pero ¿qué sucede cuando estas personas se van o nos desilusionan? Otra vez quedamos desprotegidos, esperando que alguien nuevo llegue a nuestras vidas y así depositamos nuestro poder en los demás.

Está buenísimo compartir y tener personas que amamos cerca, pero la mayor fuente de poder radica en nosotros, en saber lo que queremos y quién queremos ser frente a cada situación. Para eso hay que ser muy valientes, para enfrentarte a tus defectos, errores y sombras y no esperar que los demás te resuelvan la vida o seguir culpando al afuera por cómo te sentís por dentro.

Te animo a que te conozcas, en el lado B de tu persona, hay un mundo de posibilidades esperando a que las descubras y eso solo lo podés hacer vos.

“TU MUNDO INTERIOR, DEFINE TU MUNDO EXTERIOR”

Paula Vera

Docente- Coach

Instagram @sentir._ok