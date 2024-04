Múltiples Existencias: Mí vida en un relato (por Érika R.)

No le vi más, no supe nada, no me buscó después de que terminamos. Creí en algún momento que iba a insistir un poco pero caí en la cuenta de que mí ego era el que hablaba en mi cabeza. Yo me fui alejando tal vez sin motivo, porque debo aceptar que esa persona lo daba todo por lo que teníamos y lo cuidaba. Le amo aún. Caí embrujada por los like’s, por los chat, el palabrerío fácil, caliente y superficial, fui cobarde tal vez o no valoré lo que teníamos, no pude ver y ahora que se aleja puedo ver la luz que éramos.

No me cuesta mucho terminar vínculos pero tampoco sé perder. Ahora camino acompañada por seres que invento tal vez, que me visitan cuando yo quiero ¡pero no me llenan! Van y vienen, van y vienen como esta imposibilidad de empezar a crecer de una vez por todas.

