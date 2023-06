Múltiples Existencias: IRRITABLES por Manuel Díaz

-Te parece si pedimos una pizza? No tengo ganas de cocinar y me imagino que vos tampoco.

-Otra vez pizza, no! Estoy podrida de pedir comida, vamos a ver lo que hay.

-Bueno, como quieras, pero yo no voy a poder cocinar nada, sabes? Tengo que terminar eso que estoy haciendo.

-Si, si, no te preocupes, yo me encargo. Anda tranquilo.

-Dale.

Al rato, él tiene hambre.

-Y, como va eso?

-Ya estamos, un ratito más y sale.

-Que hiciste?

-No te preocupes, lo tengo todo bajo control! Seguí con lo tuyo, enseguida comemos.

-Ya terminé! Una parte por lo menos. Ahora comemos y después sigo. Falta mucho?

-Y mira… depende. Algo ya salió. Hice un arroz para completar lo que había en la heladera. Por ahí alcanza.

-Esa salsa que sobró de ayer? A mí no me gusta. No hiciste otra cosa?

-Y no sé, me parece que iba a alcanzar con eso. Pero no te preocupes, te preparo una ensaladita.

-Una ensaladita con el arroz? Pasa que tengo hambre! No pensaste hacer algo más, para mí?

-Bueno, pero eso está bien! Como yo iba a saber que tenías tanto hambre! Hice un arroz, pensaba que iba a alcanzar! Qué sé yo!

-No te preocupes, voy a ver qué me preparo. A ver en la heladera… no hay nada, che, que podemos hacer?

-No te va con una ensaladita? Tomate y lechuga, y le agrego algunas semillitas que vi que hay.

-No! Yo tengo hambre, entiendes? Hambre!

-Bueno, tampoco te pongas así, que culpa tengo yo?

-No tenés ninguna culpa, solo que me iba a gustar poder seguir con lo mío y no tener que parar para cocinar algo para mi, si vos decías que te hacías cargo!

-Y dejá entonces! Ahí veo en el freezer para descongelar algo y listo! En un ratito ya está.

-No, eso va a tardar una eternidad! Voy a pedir una pizza, va a ser más rápido. Y mejor todavía, si te descuidas. Si yo pedía pizza cuando te dije, ya estaría acá y estaríamos comiendo en lugar de discutir así.

-Y como yo podía saber que tenías tanto hambre? Pedite tu pizza entonces y deja de joder, no te pongas así nervioso, por una comida, nada que ver!

-No me pongo nervioso, solo me iba a gustar tener resuelto el tema de la comida y no tener que hacerme cargo de la comida ahora, si vos me dijiste que lo hacías!

-Pero ya está! Tema resuelto, pedí tu pizza y deja de joder! Déjame en paz! Tanto que cocino para vos ya al final me tengo que tragar tu mal humor todavía!

Y así siguieron hasta que el arroz estuvo a listo, diez minutos después. Lo comieron en silencio, cada uno reflexionando sobre la bronca que le hacía pasar el otro, sin solucionar nada; ambos quedándose con las ganas de darle un cierre a la discusión, pero sin encontrar la forma de hacer desaparecer la irritación que le provocaba la actitud del otro.