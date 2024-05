Múltiples Existencias: Viaje al Mar (por Rosa Ema (Quitita) Peruzzo de Moreira)

El mar ejerce un poderoso hechizo sobre mí. Paso horas frente a él escudriñando sus secretos, que me devela poco a poco para que yo goce con cada descubrimiento. Intercambiamos secretos y yo le cuento mis nostalgias.

Aunque se vea calmo, no tiene paz. El viento hace lo que quiere con él, lo estrella contra las rocas, lo revuelca en la playa, lo hace espuma. De noche lo arrulla como una melodía y lo pierde en el oscuro horizonte de agua, donde se encuentran las sirenas.

Hoy hay mar de fondo. La marejada se viene con todo, el oleaje atraviesa la escollera de lado a lado y estalla sobre nuestras cabezas. La tormenta indomable desata su furia, sin embargo nadie se mueve. Los hombres del mar forcejean y las redes se llenan de peces. Nadie desaprovecha tan prodigiosa pesca.

El viento infla nuestras ropas, nos levanta como si fuéramos gaviotas a volar. Como puedo me acerco adonde tengo mis artes de pesca, pero de un envión una ola gigantesca me introduce vorazmente mar adentro. Irresistible me lleva y me trae como a un muñeco. Si no fuera por los golpes y el miedo, me largaría a jugar con ellas. Saco un instante mi cabeza y respiro ferozmente, pero ya no veo ni escollera, ni playa, ni pescadores. Y nadie me ve ni me escucha.

El mar me engulle, su fuerza me lleva hasta un fondo interminable y allí me atrapa. Me entrego a su hechizo, sin resistencia, con todo mi amor, para empezar el viaje por una eternidad.