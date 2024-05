Municipales y Decanas inician el Regional Femenino

La primera edición de la Copa Federal Regional Amateur de Fútbol Femenino, que otorgará ocho plazas para disputar la edición 2024 de la Copa Federal Femenina, dará inicio este domingo 12 de mayo para los equipos misioneros. En representación de la Liga Obereña participarán Aemo y Atlético Oberá.

Misiones contará con seis equipos en esta primera edición, entre ellos Atlético Oberá y AEMO, junto a Guaraní A. Franco y Bartolomé Mitre de la Liga Posadeña y Rosamonte y Unidos San Antonio de la Liga Apostoleña.

En esta primera fecha, por la Zona 1, AEMO será local ante Unidos San Antonio de Apóstoles. El duelo será en el Rodolfo Lobo Fischer el domingo 12 a las 14 hs. Libre queda Guaraní A. Franco. Mientras que por la Zona 2, Atlético Oberá visitará a B. Mitre, también el domingo, pero a las 11 hs. Libre queda Rosamonte.

Formato del torneo

El torneo se disputará en ocho regiones y cada club ganador obtendrá una plaza para la Copa Federal Femenina. Los equipos misioneros conformarán la Región Litoral Norte, junto a los de la provincia de Chaco.

PRIMERA RONDA: Disputarán partidos de ida y vuelta, clasificando a la Segunda Ronda los ubicados en primer lugar de todas zonas (3 equipos); y, el club ubicado como mejor segundo (1 equipo). SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los cuatro -4- equipos clasificados de la Primera Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando a la Tercera Ronda los dos ganadores. TERCERA RONDA: Estará conformada por los dos ganadores de la Segunda Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador regional.

El equipo campeón se enfrentará al campeón de la Región Norte conformada por clubes de Jujuy y Salta; la Litoral Sur tiene representantes de Entre Ríos y Santa Fe; y la Región Centro tiene clubes de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Los clubes de San Juan, San Luis y Mendoza conforman la Región Cuyo; y la Región Pampeana Norte tiene a los clubes de la provincia de Buenos Aires. La Región Pampeana Sur y la Patagónica engloban a los clubes de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

Fixture

1ª fecha-12 de mayo

Zona 1. AEMO vs. U. San Antonio. Libre: Guaraní A. Franco

Zona 2. Mitre vs. Atlético Oberá. Libre: Rosamonte

2ª fecha-19 de mayo

Zona 1. Guaraní A. Franco vs. AEMO. Libre: U. San Antonio

Zona 2. Rosamonte vs. Mitre. Libre: Atlético Oberá

3ª fecha- 26 de mayo

Zona 1. U. San Antonio vs. Guaraní A. Franco. Libre: AEMO

Zona 2. Atlético Oberá vs. Rosamonte. Libre: Mitre