Se me escapa.

Se oculta mientras la busco para salir a jugar y me invita a pasear de noche porque sabe que tengo frío.

Pisa el césped y arranca las flores del jardín para dárselas a otros.

Tira piedritas al agua, disfruta de ver lo turbia que se pone cuando la polvareda del fondo emerge.

Nunca me habla al oído como a los otros.

Se jacta de no darse cuenta.

Navegación de entradas