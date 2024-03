Muestra Colectiva: «Lo visible de lo invisible»

En el marco del Mes de la Mujer, las reconocidas artistas del medio, Silvana Kelm, Mariela Montero, Liliana Suarez Holze, Joana Sanchez y Marian Portillo exponen una Muestra Colectiva denominada: «Lo visible de lo invisible». La misma se puede apreciar en Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario de Oberá.

Las artistas hablaron de sus producciones y del camino creativo que recorre cada obra.

Silvana Kelm: «Mi proceso creativo siempre comienza con dibujos. Líneas sueltas generando la forma, la figura que quiero representar. A veces son sensaciones, emociones y con el lápiz en la hoja busco formas que las expresen. Vivo, siento esa representación en el cuerpo para poder volcarla con sinceridad en la hoja. Una vez que encuentro esa imagen comienzo a verla en el espacio, si necesito, dibujo alguno de sus otros lados para armar un armazón y llevarla al volumen».

Liliana Suarez Holze: «Existen diferencias en mis procesos creativos, según técnicas, materiales o si es en la bi o tri-dimensión. No solo por tener presente la materia que va a dar vida a eso intangible que me atraviesa y que necesita convertirse en acto comunicacional; sino también por los temas que quiero expresar formalmente, o bien la finalidad que va a tener la producción subjetiva. El humor, lo lúdico y la fantasía están presentes en los nombres de las obras (a veces en lo formal también) y en los textos que escribo para acompañar la producción».

Mariela Montero: «Básicamente desarrollo mi proceso productivo en recuerdos, imaginaciones, asociaciones, emociones y sentimientos pasados y presentes. La naturaleza me inspira y es así que las emociones y sensaciones van adentrándose, a veces, en caminos no pensados y surgen destellos de otras posibilidades. O simplemente van haciendo recorridos que se visualizan en la imaginación creativa de antemano, recorriendo senderos quizá ya transitados.Todo eso pone en un estado de desequilibrio mi ser que provoca la adrenalina justa para la creación, puede empezar en una mancha de color, un dibujo con birome, lápices o llevarme a urguir entre bolsas de paños e hilos de algodón de variados colores y texturas.

Joana Sánchez: «Presento a la ilustración naturalista como punto de partida dando una visión de la naturaleza al servicio del arte. Además de observación y aprendizaje, el dibujo es comunicación, es diálogo. La ilustración naturalista tiene sentido cuando se articula como medio de comunicación. Es un tipo de imagen ideado para comunicar lo observado a otros que no lo han visto, o que necesitan entenderlo.El resultado de la obra no tiene por qué ser una imagen fiel a la realidad. No se trata de copiar sino de aportar la mirada del que observa. Mi proceso de trabajo esmirar como un ilustrador. Observar detenidamente es la clave y obtener la información necesaria de aquello que se está mirando. Buscar inspiración».

Marian Portillo: «El tipo de producción que realizo son ilustraciones en dibujo, sobre soporte de papel, con trazos en lápiz negro y de colores, estilógrafos, microfibras y resaltadores variados. Encontrando la inspiración en dibujos animados, caricaturas de estilo anime, ilustraciones de tipo sketch, donde se resalta el uso de la línea como recurso plástico principal en la práctica de la observación minuciosa de las formas, texturas, los cuerpos, el contraste de luces, sombras, los paisajes, los espacios, los vacíos. Practica que también se busca en la soltura del trazo, uno voluntario y espontaneo a la vez, que permite una libertad de interpretación sobre la huella que se deja con la herramienta al expresar la sensibilidad del ser en el momento presente de los procesos de creación artística».