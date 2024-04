Pretenden ampliar y fortalecer las Ferias Francas en la ciudad.

En un esfuerzo por fortalecer y promover el desarrollo de la Feria Franca de Oberá, se llevó a cabo una reunión este lunes por la mañana con feriantes de la ciudad, el intendente Pablo Hassan, la ministra de Agricultura Familiar de Misiones Marta Ferreira, y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El análisis de la realidad agrícola, la necesidad de regular y normalizar el funcionamiento de las ya existentes como asimimso la expansión de otros puestos fue parte de lo tratado.

«Tratamos la problematica de la producción, asitencia tecnica de parte del INTA, participacion de la Ministra y su equipo para brindar apoyo a los productores. En infraestructura debemos hacer mejoras con apoyo municipal que ya nos ofrecieron, ver como afrontar estos desafios. Los problemas climáticos y altos costos de elementos que necesitamos son un problema, no tenemos créditos y además muchos productores dejaron de asistir a las ferias porque ya estan mayores y no pueden seguir, no hay recambio», indicó Ricardo Hoff, actual presidente de la Asociación de feriantes.

«Estamos terminando los balances para presentar a personeria juridica y hacer la asamblea que se requiere para elegir nueva comisión en breve. Si bien no hubo acercamiento de muchos productores nuevos, la invitación está abierta», mencionó Hoff

Al respecto de la reunión, el intendente Pablo Hassan expresó que el objetivo de ella fue “volver a tener una relación más fluida con los feriantes, es por eso que mediante charlas con ellos analizamos la idea de expandir hacia otros barrios”.

«Queremos armar una agenda de actividades hacia fin de año, sumar a feriantes en espacios y eventos que se están realizando, no solo en las ferias, lo que sería muy interesante. Estamos viendo la posibilidad de más capacitaciones y créditos para la compra de insumos, además de apuntar a un recambio generacional con alumnos de EFAS o institutos agrícolas», expresó Marta Ferreyra, Ministra del área.

El Municipio y Gobierno Provincial expresaron un firme compromiso para apoyar el crecimiento de la feria. Trabajar en conjunto para visualizar y alcanzar un futuro próspero para la feria es una estrategia efectiva que puede inspirar un sentido de comunidad y colaboración entre todos los involucrados.