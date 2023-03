Investigan a un Cheff obereño en causa por corrupción de menores y trata de personas

Se lleva adelante una investigación del ámbito nacional, en el Juzgado de Instrucción nº 48 de la Nación, a cargo del Dr Javier Sanchez Sarmiento, bajo el rótulo de “corrupción de menores y trata de personas», donde además de estar involucrado un ex ganador –y actual productor-del reality Gran Hermano, también surge como cabecilla de esta banda (que involucra al menos a otras 3 personas) al Cheff del Pabellón argentino del Parque de las Naciones, Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo.

El sindicado fue detenido en la mañana de este lunes en su domicilio en calle Ralf Haupt al 1700, donde poseía una pizzería con delivery, que “empleaba” a menores quienes aparentemente luego, eran captados para ser prostituidos.

Angelotti ya tenía causas iniciadas por similares delitos en el 2005 pero fue absuelto por la justicia misionera.

“Era porteño y estaba hace varios años acá, siempre lo veíamos rodeado de menores. Varias veces cuando nos invitaba a cenar a su casa luego del trabajo, había chicos de 14 o 15 años allí, que jugaban la compu y demás, siempre nos llamó la atención ese hecho”, comentó a Meridiano55, una ex trabajadora del pabellón argentino, que prestaba servicios como moza.

Angelotti-quien cuenta con 2 perfiles en Facebook- y será indagado en las próximas horas por el Juez que entiende en la causa, había sido propietario de un bar y ciber, al igual que un boliche que habría sido clausurado varias veces por la presencia de menores.

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en el año 2001 y actual productor del mismo programa que se emite en el canal Telefé, fue detenido en el marco de la misma causa que involucró seis allanamientos efectuados en Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

La investigación se inició en octubre del año pasado a raíz de la denuncia de un joven quien contó haber sido reclutado, “práctica que llevarían adelante los ahora detenidos, buscando a menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, con intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”, sostuvo una fuente judicial aTélam.

Los otros imputados fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet .

Como consecuencia de los procedimientos, se incautaron celulares, computadoras, discos externos, casetes VHS, pendrives y tablets y no se descartan más allanamientos en la misma causa.

Según añadió la agencia Télam “la sospecha de los investigadores es que el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, donde residía, a través de sitios de chats en Internet para llevarlos a otro domicilio que tendría en General Rodríguez. Habría al menos 11 menores involucrados, de entre 11 y 14 años.

