Feriantes obereños sin conducción ni avances

Desde hace un tiempo los integrantes de la Feria Franca de Oberá-primera en surgir a nivel nacional-están sin poder acceder a ayuda económica o de insumos, debido a que su conducción está inactiva e irregular. Si bien es Ricardo Hoff quie figura como Presidente, no convocó a Asamblea ni regularizó su situación legal. Son muy pocos los feriantes que participan de las ventas semanales y los que lo hacen, se sienten desamparados.

Ante este hecho, Eugenio Kasalaba, uno de los impulsores de la Feria y quien se encuentra retirado de la actividad productiva, sostuvo al Aire de Integración que » la excusa fue la pandemia, pero ya no sirve como tal, porque la presencialidad es plena. La gente me pregunta y convenimos convocar luego del receso vacacional a que se pueda reactivar. Yo ya no estoy activo pero asesoro, habrá que pagar multa seguramente a personería jurídica por el atraso en los papeles y la regularización de los requisitos legales», indicó.

«Hay muchas ferias con problemas, no es la única la de Oberá, la Ministra de Agricultura dijo que tiene personal para ayudar y asesorar pero no se ha buscado ayuda», manifestó.

«Hoy no llega aporte alguno a los feriantes obereños porque no hay rendición de nada y no se sabe cual es la situación real legal, no se está al dia con nada de lo que reclama personería», agregó.

«Es una preocupación latente porque no se sabe cómo seguir, yo ya tengo 77 años no voy a seguir mas, costó mucho iniciar esta actividad y a los 2 años de que comenzamos nosotros había 11 ferias en la provincia y hoy no existe Oberá. De todas formas, estoy dispuesto a asesorar», expresó Kasalaba.

