No tengo tiempo

Para ocuparme de lo que siento

Para hacer lo que me gusta

Para expresar Amor a las personas que Amo

Para tomarme un tiempo para mí a solas

¿Qué idea tenemos del tiempo?

¿Cuáles son tus prioridades?

Einstein dice que el tiempo es relativo. ¿Relativo a qué? ¿Tiempo para qué? ¿qué ocupa tanto de nuestro tiempo?

Cuando me empecé a cuestionar este concepto de falta de tiempo, me llevó directamente a todas mis actividades y obligaciones. A todo lo que hacía. Revisando e indagando me di cuenta de que estaba cargada de cosas y actividades, en ese momento muchos cursos, lectura y actividades extras que me demandaban eso que elegí hacer. Sumado a mis vínculos, profesión y quehaceres domésticos. Y claro, no tenía tiempo visto desde esas perspectivas.

Ahondando, cuestionándome me pregunté ¿para qué elijo hacer tantas cosas? Como siempre les digo, no es sencillo darse cuenta de las cosas porque están muy arraigadas como hábitos, estamos acostumbrados a comportarnos de esa forma. Y aunque la pasemos mal, no nos damos cuenta de modificarlas.

¿Para qué hago lo qué hago? ¿qué hay detrás de esas acciones y comportamientos?

Yo me di cuenta, que había dos aspectos en lo que hacía, uno positivo por supuesto y otro que es el que me llevaba a decidir qué hacer y si seguiría haciendo lo mismo o modificaba esas conductas.

Entonces, lo lindo en mi caso de todo lo que hago, es que me gusta aprender, conocer cosas nuevas, leer, sobre todo de temas que me lleven a sentirme mejor conmigo misma. Por otro lado, descubrí mi miedo a la soledad, a permanecer en ese silencio incómodo donde te das cuenta que hay mucho por resolver. No sabía transitar esos momentos ni que hacer en esas situaciones. Por lo tanto, evadía esas emociones y así se iban acumulando en mi interior haciéndose cada vez más fuertes porque respondía a ellas siempre de la misma manera, evadiéndolas. Hasta que comencé a tomar conciencia de que se podía hacer algo al respecto. Claro que siguen siendo incómodas en ocasiones, pero al saber cómo es la dinámica ya me siento más tranquila al afrontarlas.

¿Cómo sería el Rankin de tus prioridades?

¿quién o qué cosas ocupan los primeros lugares?

¿Estas vos en primer lugar?

En la mayoría de los casos seguramente pusieron a otras personas, que no niego que sean importantes, pero es con nosotros mismos que debemos convivir 24/7. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado hasta ese momento de nuestra vida? ¿De no importarnos ni a nosotros mismos?

¿Qué estamos esperando para expresar nuestro Amor a los seres queridos y vivir la vida que queremos?

¿Qué idea tenés de lo que “necesitan de vos” tus seres queridos?

En el caso de los adultos nos desvivimos por darles lo mejor a nuestros hijos/as y les decimos que son lo más importante y pensamos en cubrir únicamente sus necesidades materiales descuidando el desarrollo de habilidades para la vida, las emocionales. Para que puedan ser adultos/as responsables de su sentir y que no dependan de la adulación u aprobación de otros.

Queremos que les vaya bien, que sean independientes, responsables, felices y vos ¿cómo le estás acompañando a que desarrollen estas habilidades? En mis escuelas es muy frecuente que mis estudiantes falten por quedarse a cuidar a sus hermanos/as más chicos. Veo cómo van perdiendo su adolescencia por cumplir roles que no les corresponden ni mucho menos están preparados para afrontar. Les hacen responsables de alimentar, cuidar, hacer las tareas, llevarlo y traerlos de la escuela, etc. No digo que puedan colaborar con su familia, lo que planteo acá es cuando no nos hacemos responsables de nuestro rol como adultos. ¿Cómo van a ser adultos responsables si no lo aprendieron o vieron en sus casas? ¿Cómo van a disfrutar de la vida si tuvieron que postergar su infancia y adolescencia por hacer las cosas de los adultos?

Veo muchos adultos en cuerpos de niños y niñas. Personitas duras, inflexibles incapaces de conectar con lo que sienten porque se tuvieron que hacer fuertes antes de tiempo. Y después nos sorprende cuando de grandes empieza a salir de joda, tiene una vida loca o hace lo que no se les permitió de chicos. No justifico a nadie, sino que siempre hay una razón detrás de nuestros comportamientos.

Hoy hablando con los chicos y chicas en la escuela, uno me decía…Me da mucha bronca cuando mi mamá me grita. Y ahí les expliqué la gran diferencia que hay en cuanto saco de esa frase, la palabra ME grita. La mamá grita y estoy casi segura que no es a él. Grita por todas las veces que vulneraron su confianza, autoestima y libertad de expresión. Grita por todo lo que no puede poner en palabras y no sabe cómo expresarlo. Grita de dolor e impotencia. Grita porque está harta de que no la respeten. Grita porque está frustrada con ella misma de no poder salir de ese tipo de situaciones. Hay infinitas cuestiones que pueden estar asociadas al enojo y muchas veces un abrazo, una conversación de amor, validación y respeto es lo más importante para que esa persona tenga la fuerza y confianza en un presente/futuro para seguir su vida ante situaciones difíciles.

Es una cadena. A los padres y madres de antes no les hablaban de emociones, no se validaban. Por lo tanto, aprendimos a reprimirlas. ¿Pero dónde van las emociones que callamos? Generalmente se quedan en el cuerpo y por más masajes y actividades que hagan siguen estando allí, esperando a que nos hagamos responsables de lo que sentimos.

Estos días, alguien me decía… no digo nada porque ¿qué van a pensar de mí? Siempre me callé e hice lo que me pedían.

Qué miedo tenemos de ser nosotros mismos, como nos interpela sobreponer nuestras necesidades frente a la de los demás y no sentir una culpa inmensa por hacerlo. Bueno, todo esto es el resultado de no aprobar lo que sentíamos cuando éramos chicos y chicas.

Entonces, ¿qué es más importante que hablar de lo que sentimos? ¿cuánto tiempo se necesita para decir te amo o te quiero a alguien? Claro que si nunca lo hiciste te sentirás incómodo/a o sonará raro, pero en la medida que vayamos buscando o creando esos momentos para compartir en familia eso que nos pasa, nos llenará de tranquilidad de saber que contamos con nuestros seres queridos y que tenemos la libertad de expresarnos. Cuando lo hacemos desde el corazón, eso es lo que llega porque se siente. No importa si somos un poco torpes al hablar, créanme que es la mejor decisión que pueden tomar.

Si buscan en google la frase de Einstein ¿qué quiere decir que el tiempo es relativo? Entre otras cosas dice que no es absoluto y que dependerá del movimiento de los observadores.

¿Qué movimiento vas a hacer en tu vida? Si sos adulto y no tenés tiempo ¿qué te impide tenerlo? ¿qué movimiento estás dispuesta/o a hacer? Porque no sé si te diste cuenta, que podés tomar las decisiones que quieras para estar mejor ¿o no?

¿Vas a accionar vos o esperas que alguien tome las decisiones por vos? ¿quién es el adulto en casa los padres o los hijos?

Estos adultos en cuerpos de niños o adolescentes serán esos adultos inseguros del mañana, porque no desarrollaron sus habilidades sociales y emocionales. Y en muchos casos, se convierten en hijos de sus hijos, no pudiendo poner límites o marcar el rumbo.

A veces veo que los padres o madres tienen miedo de enfrentar a sus hijos. Miedo a su reacción, miedo a que no les quieran más, miedo a que se les revelen y hagan lo que quieran. En ese caso, ¿qué te falta desarrollar como adulta/o? ¿qué se puede hacer si no sabemos cómo resolver una situación difícil con la familia? ¿cuánto tiempo estás dispuesta/o a invertir en tus afectos? Obvio, siempre y cuando estos estén en las prioridades de tu vida, sino ya sabemos que las situaciones seguirán su curso.

¡Cómo pasa el tiempo! Solemos exclamar. Y parece que recién ahí nos damos cuenta de su avance. Ojalá no se nos pase la vida por falta de tiempo.

Si no tenemos tiempo para ocuparnos de las cosas importantes de la vida ¿para qué queremos tener tiempo?

Todavía estas a tiempo de inscribirte en mi curso-taller del 10 de mayo. Tomate un tiempo para vos. Es la mejor inversión.

Si crees que mis notas y contenido te ayudan a conocerte más y saber de tus emociones, podes colaborar haciendo tu aporte a través de Mercado pago Alias: Sentir.ok.mp. Gracias por acompañarme a seguir compartiendo mi sentir.

PD: Si te gusta trabajar estos y otros temas en relación a las habilidades blandas o si tenés un emprendimiento o empresa sobre salud y bienestar y querés dar a conocer tu servicio en este espacio digital para acompañarme, comunícate por MP a mi Instagram @Sentir._ok

Paula Vera

Docente-Coach

Instagram @Sentir._ok