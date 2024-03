Expandir la mente

¿Cuántas veces al día pensas lo mismo?

¿Tenés ideas recurrentes en tu mente?

¿Estas ideas o pensamientos están asociadas a algo positivo o a algo negativo?

¿Qué haces para cortar ese tipo de pensamientos?

¿Crees que se puede hacer algo al respecto?

Einstein define a la locura como, “locura es hacer siempre lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”. No podemos resolver los conflictos con la misma mente que los creo, ¿y entonces? ¿Hay que resignarnos a una vida de tormentos?

¿Qué sabes del cerebro? ¿cuál es su función?

Su función es mantenernos con vida. Todo el día está atento para ver qué ordenes le damos con nuestros pensamientos. El solo se ocupa de prestar atención a eso y los mensajes o mejor dicho, sensaciones que le manda el cuerpo, para idear “la mejor respuesta evolutiva” que está guardada en tu memoria. Y generalmente, como no hay modificaciones en nuestra manera de pensar y reaccionar frente a los eventos externos de nuestra vida, sigue guardando esa información, – comportamiento-, haciendo que estos se fortalezcan en nuestra base de datos.

¿Se acuerdan el ejemplo en una de mis primeras notas, donde les decía que somos como el lavarropas automático? Generalmente, ocupamos uno o dos tipos de lavado, pero el lavarropa tiene muchas más funciones. No sé ustedes, pero no me gusta leer las instrucciones.

Esto que les estoy contando, es verdad, me pasa eso. Pero también sirve para seguir explicando a que quiero llegar. En éste caso, soy consciente que hay más opciones, seguramente encontraré algo que se adapte mejor a mis necesidades de lavado. Y acá, debemos tener en cuenta dos cosas, la primera es la resistencia de nuestro cerebro a hacer algo diferente, porque eso le demanda mucha energía, pensar y analizar otras opciones. Y, por otro lado, en este ejemplo puntual, no tiene que ver con algo de vida o muerte para mí, así de sencillo. No pasa nada en mi vida si sigo lavando la ropa con el mismo programa.

Ahora bien, como les dije, nuestro cerebro está para cuidarnos y protegernos, pero el solo se maneja con la información que le damos, a través de nuestros sentidos, y en base a eso, sumado a las respuestas que heredamos de nuestros ancestros, elige la mejor opción y la pone en marcha. Pero lo que no nos damos cuenta, que la mente es ilimitada, tiene infinidad de opciones. Siempre digo que es como tener una Ferrari y andar en primera, -bueno, aclaro, no se mucho de Ferraris, pero por lo poco que sé, son autos super modernos y de última tecnología-,

Entonces, estamos desperdiciando un montón de habilidades solo y únicamente porque no la hemos desarrollado. Pero están ahí, esperando que algún día nos decidamos hacer algo diferente para mandar información actualizada a nuestro cerebro.

Otro de los grandes “inconvenientes”,- si desconocemos sus funciones-, que tiene nuestro cerebro, es que no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Por eso, si me acuerdo algo que sucedió en el pasado y me dolió mucho, lo vuelve a sentir y por lo tanto, lo vuelvo a vivir.

¿Pero qué pasa cuando le quiero mandar algo nuevo a mi cerebro? No le gusta para nada. Para empezar, es algo diferente de lo que veníamos haciendo. ¿Vieron cuando un hijo o tu pareja te trata “bien”?…le decimos, ¿Qué me vas a pedir? Bueno, algo así sucede con nuestro cerebro. Le parece raro y no nos da bolilla. Somos nosotros los que le tenemos que convencer de que esta nueva acción es beneficiosa para nuestra vida. Seguramente, cuando empezaste una dieta o el gimnasio, tu cerebro te empezó a boicotear, no te ayuda a seguir, es mmmuuuuuyyyy ingenioso y hábil para disuadirte y hacer que decaigas en tus acciones. Te dará miles de argumentos como, “falta al gim, tampoco empezar de una”; “este es el permitido, me lo merezco”; “hoy llueve, con un día que falte no pasa nada”, etc. Vuelvo a decir, la mente es ilimitada para bien y para mal. Es decir, que esos pensamientos que alimentes, eso es lo que tu cerebro guardará cada noche cuando vas a dormir. Ya saben que el cerebro no duerme, es ahí cuando trabaja y guarda toda la información que se repite durante el día ¿qué información? La música que escuchas, tus pensamientos más recurrentes, tu forma de reaccionar frente a los eventos cotidianos, etc.

¿Entonces qué hacemos? Acá viene el trabajo duro de desaprender, le tenemos que convencer a la mente, de que todo está bien y eso “nuevo” es lo que quiero incorporar a mi vida. Esa nueva incomodidad, porque por más que sepas que es lo mejor para vos, no solo tu mente está acostumbrada sino las sensaciones corporales, que esos hábitos te generaban. Y sino contame ¿qué sentís cuando comes tu comida favorita o tomás algo, – cerveza, agua, algún trago, etc.- qué es lo que te sucede en el cuerpo? ¿escalofríos? ¿sensación de bienestar? Bueno, a eso me refiero cuando te digo que nuestro cuerpo también se acostumbra a todos esos hábitos, aunque sean malos.

Por eso es muy importante, ponerse un objetivo personal, una motivación intrínseca, algo que no te permita desistir cuando tu cerebro te esté boicoteando.

Días pasados vi una publicación que hablaba de Camilo y Eva Luna, cantantes, y decía Camilo: Sabía que ella merecía algo mejor, pero sabía que me dolería verla con alguien más, entonces mejoré, mejoré por amor, mejoré para no perderla”. Y creo que todos deberíamos pensar igual, no importa si sos hombre o mujer. El AMOR te enseña a mejorar.

Me encantó el mensaje y lo aplico a todas nuestras relaciones. Especialmente AMOR por nosotros mismos. Realmente me doy cuenta que somos como robot, estamos dormidos, programados y configurados para hacer lo mismo una y otra vez, todos los días. Pero hasta que no hagamos el esfuerzo, ese del que le hable, el esfuerzo cognitivo de modificar nuestras formas de pensar, nada cambiará en nuestra vida.

Les vuelvo a decir, no les pido que hagan o no las cosas, solamente comparto todos los beneficios que traen estas nuevas maneras de ver lo que llamamos realidad. No pretendo ser ejemplo de nadie, sino contribuir con mi experiencia y vivencias, recursos para que te sientas mejor. Nadie puede hacer que nos sintamos mejor, nadie externo a nosotros. Yo siempre digo, que me estoy ocupando de mí para compartir la vida en pareja, con amigos y familia, desde un lugar de aceptación del otro. La verdad, que sigo revisando y viendo que aún persisten en mí, ciertos rasgos de control o manipulación, es decir, busco que las cosas sean como yo quiero y que “creo saber lo que es bueno para los demás”. Todo eso son resquicios de esa nena buena, que buscaba agradar y estoy dándole el AMOR que no supe darle antes.

Estoy trabajando diariamente en mí. Por las mañanas medito unos 40´y por las tardes, hago yoga con meditación. Todos los días, excepto lunes y miércoles que tengo pilates. Cambié mi alimentación. Elijo que pongo en mi cabeza, desde la música que escucho, lo que leo, hasta las películas o personas influyentes para mi vida. Sigo a personas que me enseñen a ver las cosas de otra manera, de lo que estamos hechos todos, que es desde el AMOR.

Leo mucho y me voy metiendo en esos lugares “feos”, por ejemplo: ¿por qué no puedo disfrutar del éxito ajeno? ¿de dónde viene ésta envidia? Esa persona que me enoja o genera mal estar ¿qué me está mostrando de mí? No me peleo con el afuera, ya no culpo a los demás de lo que me pasa, porque ya comprobé en mi vida pasada, que eso me desgasta, me quita energía. El único campo y lugar que tengo posibilidad de modificar, es en mi vida. Modificar la manera de ver e interpretar el afuera. Ya les dije que no es algo sencillo y agradable encontrarse que el “problema sos vos”. Cuando te das cuenta, que todo pasa por tu interpretación de la “realidad”, es ahí donde empieza el trabajo duro de desaprender, eso que nos hace mal a nosotros. Porque la mayoría de las veces los demás siguen en su mundo. Eso es lo más loco de todo, andamos queriendo convencer a los demás de que tenemos razón, ¿para qué? ¿Para que nuestro cerebro no tenga que pensar otra cosa y comenzar a trabajar? Si gente, ya les dije que es muy hábil. Y así, nos estamos lastimando unos a otros. Sin tener idea que el ocuparnos de nosotros nos lleva a un bienestar, una vida mejor y al desarrollo de esta palabra tan mencionada pero tan poca puesta en práctica, que es la empatía.

Lo que busco decirles acá, es que no sos eso que te pasa o eso que sentís, sos mucho más. Sos ilimitado, más que un lavarropas, – me gusta usar el humor para quitar la connotación dramática de las cosas-, pero es la verdad. Somos ilimitados, solo que estamos viviendo en un programa obsoleto que se nos pegó a todos y donde eso fue lo mejor que se pudo hacer en esos momentos pasados.

Esos patrones de comportamiento como la queja y culpar a otros son mecanismos de defensa, uno de los artilugios de nuestro propio cerebro para seguir estando igual. Hoy en día, con todo el avance de tecnología e información, debemos dar ese paso, para ponernos a la altura de las circunstancias y vivir una vida en plenitud.

Lo maravilloso de la vida es que siempre podemos elegir. Siempre tenemos otra oportunidad. Como decía en una nota anterior, gracias a nuestros errores estamos acá, más sabios, más livianos, menos perseguidos por el que dirán y ahora reconstruyéndonos, según nuestros gustos y tiempos, también, ojalá así sea, disfrutando del viaje. Porque te puedo asegurar, que cuando comiences a ocuparte de vos, es un camino de ida. Es tanto el bienestar, que querés seguir y como en mi caso, querés compartir con los demás eso que tanto bien te hace. Animándoles a que hay otro mundo, hay otras maneras de ver las cosas, yo lo vivo y compruebo a diario.

Para ilustrar la nota de hoy, les invito a ver en familia la película “Los Croods”. Una familia de cavernícolas en busca de una mejor vida. Ahí se representa mucho de lo que les comparto acá, donde muchas veces los adultos por ignorancia y por el orgullo de creer que lo sabemos todo, nos perdemos de un mundo mejor y lleno de otras posibilidades.

“Yo no dejo que m cerebro me lleve donde él quiere. Lo conozco y uso todo su potencial a mi favor.” Lo estoy re educando.

Si hay algo que perder, que sea el miedo y las dudas; para no perder las ganas y la vida.

PD: A todos aquellas personas que tengan un grupo de amigos, los docentes e instituciones, que quieran trabajar estos temas en relación a lo emocional, comuníquense vía MP a @Sentir. _ ok

Paula Vera

Docente- Coach

Instagram @Sentir._ ok