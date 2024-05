Se puso en marcha la Liga Misionera de Hockey

Con la organización de Oberá Hockey y la colaboración de la Dirección de Deportes, se puso en marcha en la cancha sintética de la ciudad la Liga Misionera de Hockey. Participaron alrededor de 400 deportistas, integrantes de 36 equipos, en la primera fecha. La próxima jornada será el 9 de junio en el mismo escenario. que dijeronel pasado sábadojugadoras y jugadores que se sumaron a esta primera fecha.

La actividad, modalidad seven, está destinada a categorías Sub16, Mamis, Caballeros y Primera Femenino. Además cuenta con el aval de la Asociación Argentina de Hockey Social (AAHS).

RESULTADOS

Primera Damas

Cef N°4 1 vs Oberá 5

Fénix 0 vs C Grande 5

Exa 453 4 vs Yaguareté II 0

Águilas A 2 vs Yaguareté I 0

Mojomi 0 vs Águilas A 3

Irigoyen 7 vs Águilas B 0

Yaguareté II 0 vs Águilas B 4

Cef N°6 0 vs Cerro Azul 0

Irigoyen 0 vs San Francisco 2

Las lobas 1 vs Yaguarete I 0

Oberá 0 vs Cobras 0

San Francisco 1 vs Exa453 1

Primera Caballeros

Cef N°4 0 vs Exa N°453 4

Eldorado 8 vs San Francisco 1

Cerro azul 0 vs Cef N°4 1

San Francisco 2 vs Exa N°453 4

Eldorado 8 vs Cerró azul 0

Mamis

Montecarlo 0 vs Oberá Blanco 0

Montecarlo 1 vs Oberá Azul 0

Oberá Blanco 0 vs Cef N°6 0

Oberá Negro 1 vs Nativas 10

San Francisco 1 vs Oberá Azul 3

Cef N°6 0 vs Nativas 3

San Francisco 1 vs Oberá Negro 1

Sub 16

San Vicente 0 vs Mojomi 0

Cerro azul 0 vs C Grande 0

Mojomi 1 vs Cerro Azul 0

San Vicente 0 vs S. Francisco 1

Oberá 5 vs Campo Grande 0

Oberá 3 vs Águilas 0

Águilas 1 vs San Francisco 0