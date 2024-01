El turismo pierde espacio en la zona centro

Las visitas bajan, los turistas no están llegando y eso no es secreto para nadie. No solo pierden los dueños de atractivos turisticos sino todo el esquema que compone el turismo. Las medidas económicas últimas, la capacidad de invertir en el ocio y el esparcimiento es lo primero que cortan los ciudadanos

Así lo refleja la realidad, en este caso contada por Pedro Krysiuk, propietario de uno de los atractivos turisticos de la localidad de Guarani, quien desde el año 1996 explota el lugar conocido como Salto Krysiuk con lugar para acampar, parrillas, sanitarios, pileta natural, juegos, cantina y salto de agua de mas de 10 mts. «Desde que estamos en funciones esta es la temporada mas floja», reflejó el hombre.

Pocos visitantes han llegado desde diciembre «de Bs As, Córdoba y otras provincias ninguno, antes teníamos un 70% de visitantes de alli, tampoco de otros lugares de la provincia, solo los locales y quienes estan cerca de Oberá o Alem», agregó Krysiuk.

Trabaja con su flia, 2 hijos y esposa pero mencionó que «no vivimos de esto, claramente no podría, tenemos plantaciones de yerba en otra chacra, aqui nos dedicamos en verano, semana santa y vacaciones de invierno, no nos queda otra», explicó.

«Se nos juntó la complicacion politica, economica y climática, la gente no se queja por la actualización del precio de entrada, de hecho si tomamos los precios en dólares hace 3 años atras salia 4 dolares hoy sale menos de 2 dólares, pero claro, la capacidad adquisitiva bajó notoriamente y ahi se siente».

Dijo que con las ultimas tormentas y lluvias permanente es por aun ya que cayeron arboles, hubo que reponer linea de luz, se inunda muchos lugares, pero es lo que creo debemos acostumbrarnos», comentó

El lugar esta preparado para pasar el dia mayormente, aunque tiene sector de camping y cantina, surcado por el Arroyo Toro, decidieron en el 2012 trasladarse de su otra chacra a este lugar para preservar el lugar.

«Tuvimos ayuda de la Subsecretaria de Turismo, sanitarios y carteleria para la Ruta, aunque vialidad nos saca permanentemente lo que parece un contrasentido», indicó.

No cree pueda revertirse la situación para lo que resta de la temporada que termina en febrero que además-dice-no alcanzará para pagar los costos de servicios que tiene como energia eléctrica que a cada mes viene con un costo mayor.