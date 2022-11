El Hogar de Ancianos Virgen de Luján se trasladó al Hogar Santa Teresa por falta de dinero.

Sorprendió a muchos vecinos de la localidad de Guaraní y algunos que se acercaron al lugar a llevar alguna ayuda, la inactividad en el Hogar de Ancianos Virgen de Luján, que depende de la Fundación Guillermo Hayes, al igual que el Hogar Espíritu Santo-que alberga a discapacitados mentales – y el Hogar Santa Teresa del Niño Jesús-que cobija a discapacitados motrices-.

Es que el dinero escasea y no se puede sostener otro espacio, sumado a que los adultos mayores alli alojados requieren de un sector amplio y rodeado de naturaleza.

«En realidad no es que se cerró el hogar de Ancianos, sino que teniendo en cuenta que en el Hogar Santa Teresita hay espacio, mucha naturaleza con un Jardín bíblico y que eso levanta el ánimo de los adultos mayores, se los trasladó al Hogar Santa Teresa», explicó el Padre Eduardo Alfonso, responsable de los Hogares mencionados.

«No están más en Guaraní porque era un lugar muy reducido, que tenía solamente dos árboles y por lo tanto los trasladamos al hogar Santa Teresa para darles un mejor lugar, así se puede movilizar y tener cercanía con la naturaleza. Allá en Guaraní cada vez que llovía teníamos humedad y tenían que estar encerrados», apuntó aunque agregó que esto igualmente está en fase experimental.

Sin embargo, precisó que » la otra razón es reducir los gastos, porque Guaraní nos presentaba un caso aparte con mayor cantidad de gastos y estamos reduciéndolos, porque la situación es muy alarmante para nosotros. Ya que, si bien el gobierno nos ayuda con los sueldos y otros elementos, no alcanza con la inflación y los países que mandaban donaciones ya no mandan por la pandemia y lo que generó esa situación posterior. Lo poco que llega de Irlanda se recibe pero disminuye con el tema de los impuestos y todas las deducciones. Estamos agradecidos que nos sigan ayudando pero ya no pueden aportar más y no alcanza para los gastos que tenemos», sostuvo.

Dijo que los gastos son muchos y los ingresos ninguno por cuanto es una organización benéfica, «hay un gremio además que avala a los empleados y sus paritarias (Utedyc) son muy altas y no podemos cumplir eso. Muchos internos cuentan con una pensión pero no cubre la mitad de los gastos que tienen», mencionó.

» Tenemos 3 hogares con 57 internos, se ha mejorado con profesionales y mejor atención pero realmente necesitamos ayuda de todos los vecinos, obereños y no, quien quiera ayudarnos porque no se puede más, esta es una obra de misericordia y no tenemos ingresos de otro tipo», indicó el sacerdote Alfonso.

De todos los internos existen unas 7 personas que necesitan cuidado intensivo todo el día, porque estan prácticamente paralizados y no pueden hacer nada por lo que requieren cuidado las 24 hs. La mayoría de ellos son casos judicializados, no tienen a nadie o, sus familias no pueden hacerse cargo.

Ahora, se busca sacar una rifa para recaudar dinero que sirva para cubrir algunos gastos que tiene la Fundación con los Hogares.

