Se viene la última fecha de la etapa clasificatoria del Clausura de la Liga Regional de Fútbol, «Nené Montiel»

Con dos clasificados de manera anticipada a los cuartos de final, Atlético Oberá y Olimpia San Antonio, se programó la última fecha de la etapa clasificatoria, para el domingo venidero, 27 de noviembre. Todos los partidos se jugarán a las 15 en Cuarta División y 17 en Primera.

5ª fecha: domingo 27/11

Zona A

Olimpia/San Antonio vs. River de Santa Rita

Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem

Atl. Campo Viera vs. River de Villa Bonita

Zona B

Ex Alumnos 185 vs. San Martín

Atlético Oberá vs. Atlético Iguazú

Atlético A. del Valle vs. AEMO

Me gusta esto: Me gusta Cargando...