Volvió luego de 50 años de hacer una obra a San Martín, para estampar su autoría.

Con una obra hecha como tesis al recibirse como técnica ceramista de la FAYD, pero sin poner autoría a su obra, Dora Mirtha Ferreyra, luego de 50 años de confeccionar este busto al Gral Dn Jose de San martín-de joven- y emplazarla en la Escuela 304 de Oberá, regresó para homenajear a San Martin, recordar el cintuentenario de la obra y colocar su nombre al busto que realizó.

«La obra es de hormigón armado, de 80 cmts de altos, que está sobre un pedestal, es un busto de José de San Martín de joven, que lo hice cuando estudiaba en la Facultad de arte y diseño que fue justamente mi trabajo final, como tecnica ceramista, fui de la primera promoción, luego yo seguí la licenciatura artística, soy además pintora», explicó Dora muy feliz.

Dijo que «nunca se había puesto la placa de mi autoría, porque yo estaba casada con un suboficial de gendarmería y siempre viajábamos por todo el pais, fui ejerciendo mi docencia en todos lados y nunca se me ocurrió poner la placa y ahora que se cumplía 50 años decidí hacerlo, además se cumplen 50 años de la UNAM y era un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del prócer argentino, asi que unimos todas esas fechas», apuntó.

Relató que la obra había que modelar en barro en ese entonces y sacar la copia en yeso y luego se unen todo para armar el busto, no es sencillo y además era otra época, con otros elementos y otras técnicas que ahora se han perfeccionado. Tuve igualmente la ayuda de mis profesores Muzzo, Marcela Hedman, Gilberto Hasseltrom entre otros», expresó la artista.

» Ya no hago más estos trabajos, pero sí pinturas en época de la pandemia he pintado mucho también ehice un busto al Gral Miguel de Güemes que está emplazado en la Plaza de la localidad de Guaraní», sostuvo.

Actualmente reside en POsadas y tiene 3 hijos, aunque ninguno se dedica al arte como forma de vida. Es nieta de Carlos Pettersson, uno de los fundadores de Oberá.

«Hemos peleado mucho para que la Facultad de Arte quede en Oberá porque querían llevarla al Montoya, pero se logró y fui una de las primeras egresadas, lo digo con mucho orgullo», mencionó.

En el acto, realizado el jueves 17 en la Escuela 304, estuvieron autoridades educativas y familia de Dora, quienes acompañaron el momento de imposición de su nombre como autora de la obra, ubicada frente al establecimiento educativo.