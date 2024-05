Se programaron los partidos de la chicas del Fútbol Regional Obereño

En Primera División, el domingo se jugarán dos partidos correspondientes a la 4ta fecha. Esto se debe a que AEMO y Atlético Oberá comienzan a participar en la Copa Regional Federal Amateur. La jornada será en cancha de River de Villa Bonita, este domingo 12. Los partidos restantes se jugarán el próximo miércoles por la noche en cancha del Club Atlético Iguazú (Leandro N. Alem).

Por otro lado, el sábado se jugará la segunda fecha en Sub15 y un partido de la Reserva, todo en cancha del Club Atlético Oberá.

Así será la programación:

Primera División

4ta fecha- domingo 12- Estadio: Juan A. Juritsch

14 hs. Atlético Alem vs. Racing de Villa Svea

16 HS. River de Villa Bonita vs. Olimpia

Miércoles 15 – Cancha Atlético Iguazú

20 hs. Atlético A. del Valle vs. AEMO

22 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá

Sub 15

2da fecha- sábado 11- Estadio Alfonso Feversani

13 hs. Racing Villa Svea vs. Atlético Alem

14.15 hs. Atlético Oberá vs. Atl. A. Del Valle.

Reserva

16 hs. AEMO vs. Racing de Villa Svea