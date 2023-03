Segunda fecha del Apertura de la Liga Regional de Fútbol

La Liga Regional Obereña de Fútbol, programó la segunda fecha del Torneo Apertura Juan E. Barrios, tanto en Primera como Cuarta División. Todos los partidos se disputarán el domingo 26 con el siguiente horario:

14 hs. Primera División

River de Villa Bonita vs. Atlético Oberá. Estadio: Juan Adelino Juritsch

16 hs. Primera División

Atl. JC/Independiente vs. River de Santa Rita. Cancha: Club Independiente

14 hs. Cuarta División- 16 hs. Primera División

Atl. Campo Grande vs. San Martín de 25 de Mayo. Estadio: Parque Gral. San Martín.

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Iguazú. Estadio: Juan Areco

Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atl. Campo Viera. Cancha: Complejo A. del Valle

Atlético Alem vs. Olimpia/San Antonio. Estadio: Enrique Speyer.

AEMO vs. Racing de Villa Svea. Estadio: Rodolfo Lobo Fischer