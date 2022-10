Sartori: «No entiendo eso de por ser oposición no priorizás a tu provincia»

El Diputado Nacional Diego Sartori se refirió a la aprobación del presupuesto nacional 2023 y el hecho de que la oposición acompañase ahora los mismos proyectos que el año pasado no acompañaron.

«Sabemos y entendemos que Misiones es la única que tiene una situación de frontera distinta a las demás. Tiene la característica geográfica de estar insertada entre dos países y por lo tanto pusimos un artículo en el presupuesto que es el 126 que faculta al ejecutivo nacional para que través del Ministerio de Economía pueda construir áreas aduaneras especiales, a través del código aduanero ley 22415».

De esta manera-dijo-evitamos poner nombre y apellido de la provincia, porque si ponemos aflora el egoísmo y la mezquindad y lo que quiere cada Diputado para su provincia. Pudimos ganar por 2 votos esta incorporación, de esta manera», sostuvo al Aire de Integración.

Agregó que «la estrategia es para que mañana o pasado cuando vaya al Senado se pueda aprobar y el poder ejecutivo tenga la herramienta para tratar este tema de las zonas aduaneras especiales, tenemos buenas expectativas con que también se apruebe en el Senado, aunque soy cauto», señaló

Explicó que «con respecto a obras fuimos una de las pocas provincias que pudimos incluir en el presupuesto muchas obras que tienes que ver con Salud, Educación, obras viales, agua, cloacas, electricidad, es decir muchas cuestiones la pudimos incorporar, que ya veníamos peleando hace bastante tiempo y que incluso, estaban incluidos en el presupuesto anterior pero que nunca se aprobó, porque la oposicion se negó. Esto es, no teníamos presupuesto y ahora se volvieron a poner y se agregaron algunas otras y ya tiene media sanción el presupuesto», mencionó.

Sobre la negativa el año anterior de la oposición-incluso misionera-de aprobar la zona franca y demás (lo que ahora si aprobaron) sostuvo que «creo que sí sos misionero, más allá del color político, no podés tener mezquindad de no pensar en tu provincia. No entiendo eso de no aprobar por ser oposición; tampoco entiendo descalificar al gobierno de turno porque sos oposición solamente, pero bueno cada uno sabe lo que hace», puntualizó

