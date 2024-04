Cuál es el limite?

Dormir con el televisor encendido

Tomar pastillas para dormir

Olvidarse del tiempo de sueño frente a la pantalla del celu

Que en tu trabajo te pidan el curriculum actualizado un viernes a las 20: 00 de la noche

Qué tu jefe te pida un informe a última hora para ser presentado al día siguiente

¿Sabés todo lo que implica eso para nuestro cerebro?

La verdad que la vida de hoy en día es todo un desafío por las grandes exigencias en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Cumplir en el trabajo, actualizarte, ser creativa/o, cumplir con la pareja se comprensiva/o, amable, cariñosa/o, empático, cumplir con los hijos/as escucharlos, acompañarlos, saber ponerles límites, darle amor y pasar tiempo de calidad, pasar tiempo con amigos, viajar, disfrutar, etc.

Hasta ahora, la mayoría de las cosas que te mencioné tienen que ver con lo que sucede fuera de nosotros y por lo tanto está fuera de nuestro control. Es decir, no puedo controlar o predecir lo que sucederá en el mundo o las personas con las que me rodeo. Y digo que no puedo, porque esa es la realidad. Cada persona se maneja según su mundo interno y esas creencias que lo constituyen están muy arraigadas en su ser y forman parte de sus actitudes y comportamientos.

Estos días me invitaron a dar una charla a unos estudiantes, obviamente para hablar de las emociones. Cuando les pedí que me contaran que son o para qué sirven, solamente 2 o 3 de unas 35 personas me respondieron. ¿Cómo puede ser que se haya descuidado o dejado de lado algo que nos constituye como seres humanos? ¿quién decide a qué darle validez o hacer foco?

A lo largo de nuestra historia, hemos visto como creencias y “verdades” van cayendo por falta de sustento o debido a que ya no tienen el poder o efecto en las personas. También es cierto que, gracias a la ciencia y las múltiples investigaciones en varios campos, han surgido nuevas maneras de observar y ver la vida. Como es el caso de la Neurociencia, que tantos aportes y beneficios le trajo a mi vida al ir aprendiendo cómo funciona nuestro cerebro y su relación con las emociones, la forma que aprendemos y la vida que tenemos.

Realmente me di cuenta todo lo que ignoraba y sigo desconociendo por el momento de esta disciplina que tanto bien nos está haciendo al brindarnos recursos para conocernos mejor.

Las personas somos seres multidimensionales. Esto quiere decir que nos constituyen varios aspectos como ser la parte biológica, lo social –cultural, lo espiritual, la psicológica y lo emocional y esta última fue dejada de lado durante siglos. ¿Cuánto tiempo hace que se habla de las emociones y de su importancia en nuestra vida? ¿para qué están? ¿para qué sirven? ¿sabés que hay detrás de cada una de ellas?

Antes de adentrarme en éste mundo emocional. Ellas, mis emociones me superaban. Dominaban mi vida y yo creía que eso que sentía era “la verdad”. Ellas me decían cómo “debían ser las cosas” y no podía entender como las demás personas no veían lo que yo veía. Andaba peleándome y buscando convencerlos de que mi forma de ver era mejor ¡qué ilusa! Que arrogante y soberbia. Cuanto orgullo y vanidad descubrí detrás de algunas de mis creencias.

Lo más incómodo y desafiante de conocernos es aceptar nuestras imperfecciones, errores y limitaciones.

Como les vengo diciendo en varias notas. No somos lo que sentimos. Lo que sentimos es el producto de lo que aprendimos para sobrevivir en éste mundo y está íntimamente ligado a lo que escuchamos durante toda la vida en especial en nuestra infancia.

Entonces, si hace tantísimo tiempo que no se hablan de las emociones y estas habilidades se aprenden es obvio que las personas andamos reaccionando por la vida con lo que nos sucede, porque desconocemos su función e importancia. Reaccionamos y jamás profundizamos, o nos cuestionamos, buscamos otras alternativas para obtener otros resultados. Por lo tanto, seguimos repitiendo situaciones y nos encontramos con cierto tipo de personas.

En éste punto entra la neurociencia. ¿Cómo se forman las creencias? ¿de dónde vienen las emociones? ¿es lo mismo emoción que sentimiento? ¿cuál es la función de nuestro cerebro? Lo que pienso y siento ¿lo puedo modificar? ¿puedo dejar de sentir emociones?

La mayoría de las personas desconocen las respuestas a estas preguntas. Creen que la vida que tienen ya no tiene solución, es lo que toca y se resignan a una vida de sufrimiento.

Como les dije en párrafos anteriores, de cómo pensaba antes, sobre eso que sentía pensaba que era solo eso y era todo lo que me constituía y pensaba eso porque desconocía que existe un mundo interior. Y cuando digo mundo es porque es inmenso, infinito y ahí encontramos todas nuestras respuestas, no afuera.

Todas esas situaciones que mencioné al comienzo son situaciones reales y el tema no es lo que sucede afuera, sino que hago con todo eso. No es cuestión de criticar sino reflexionar y usarlas para aprender de ellas. Como les dije, no puedo controlar lo que los demás hagan. Y no estamos acostumbrados a mirar dentro nuestro para encontrar las respuestas sino esperar que algo de afuera nos resuelva la situación.

Estos días participé de un congreso Iberoamericano de Innovación en Educación y una de las disertaciones el Dr. David A. Souza de EE. UU, explicó cómo la tecnología nos está robando el sueño y cómo eso impacta a la hora de enseñar. Obviamente, que toda esa información, yo la llevo a la vida cotidiana. Porque nuestro cerebro funciona de la misma manera en todos los ámbitos de nuestra vida, resuelve las cosas según lo que aprendió.

Para simplificar algunas cuestiones básicas neurológicas, es decir, esta parte biológica que nos constituye y todas las personas tienen acceso. Hay una parte de nuestro cerebro, que es la más nueva y evolucionada, se llama neo córtex. En esa zona de nuestro cerebro están las funciones superiores y algunas de ellas son proyectar a futuro, concentración, inhibir y postergar entre otras super importantes para nuestra vida. Gracias a esta zona de nuestro cerebro es que podemos gestionar, es decir entender, aceptar y reinterpretar las emociones.

Me quiero detener en esa última función que les nombré. La inhibición y postergación. ¿Cómo te llevas con esta función? ¿podes inhibir y postergar algo importante por algo que te da placer? Por ej: ¿podés inhibir tu deseo de mirar solo un capítulo de tu serie favorita e irte a dormir? ¿podés postergar el placer de la comodidad de tu casa para salir a caminar? ¿podés inhibir el deseo de ver a cada instante la pantalla de tu celular?

Gracias a conocer el funcionamiento del cerebro podés trabajar en estas y otras problemáticas de tu vida. Desconocemos nuestro potencial humano, las herramientas y recursos que ya contamos TODOS en nuestro interior para tener una vida cómoda y tranquila.

Es tan amplio este mundo y su relación de cómo nos sentimos, que me resulta desafiante resumirlo en estas notas. Ojalá sientas la curiosidad e inquietud de explorar por tu cuenta y no quedarte solo con lo que te digo.

En estos días que voy difundiendo sobre el taller de mayo, de emociones y meditación, es todo un desafío para mí en varios sentidos personales y a nivel de marketing, ya que no soy experta, porque lo que yo busco compartir con ustedes son experiencias. No se puede ver ni tocar como un producto tangible. Y según estos tiempos de urgencias, como le digo yo, de pedir un curriculum a las 20:00 hs de viernes, mandar un mensaje manejando una moto o un colectivo, donde te atosigan con publicidades para cubrir las necesidades de TENER y no se dimensiona la importancia del SER, la experiencia queda relegada ante las urgencias. Siento que en ocasiones vamos tapando agujeros y “apagando incendios” sin saber que tenemos todo el equipamiento para hacerlo mejor.

¿Cuál es el límite? ¿quién los pone?

En el curso-taller de mayo te cuento como regular tus emociones para que puedas conocerte mejor, con ejercicios fáciles y prácticos.

Paula Vera

Docente-Coach

Instagram @Sentir._ok