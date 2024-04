El Concejo Deliberante obereño examinó la Rendición de Cuentas 2023 de la Municipalidad

En Sesión Especial, este martes 30 de abril, se aprobó con 6 votos positivos el examen realizado a la Rendición de Cuentas Anual de la Municipalidad de la Ciudad de Oberá, correspondiente al Ejercicio del año 2023.

En esta oportunidad hubo dos Dictámenes, uno del Interbloque Pro/Juntos por el Cambio, considerando que el Departamento Ejecutivo Municipal elevó la rendición de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2023 para su examen. De acuerdo a lo establecido en los Artículos 111° y 209° de la Carta Orgánica Municipal, corresponde al Concejo Deliberante el examen de las cuentas de la Administración Municipal, no así su aprobación. Los integrantes del Interbloque manifestaron que solicitaron a la Contaduría Municipal, los comprobantes de gastos que avalen la rendición elevada por el Ejecutivo y no fueron enviadas en tiempo y forma, razón por la cual no avalaron la rendición de cuentas anual de la Municipalidad de Oberá.

Al respecto, la Concejal Mara Frontini recordó que no corresponde al Concejo Deliberante aprobar o desaprobar la rendición de cuentas, sino que le corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Misiones, aunque aclaró, “al examinar este interbloque la Rendición de Cuentas se ha solicitado al Poder Ejecutivo en el Área de Finanzas los comprobantes correspondientes a esta rendición. Los cuales no nos fueron remitidos ni siquiera en formato digital”. La legisladora indicó que, al no contar con la documentación respaldatoria necesaria, como bloque tomaron la decisión de no avalar la Rendición de Cuentas 2023.

Por otro lado, desde el Bloque de Concejales Renovadores señalaron que se dio tratamiento al Expediente y habiéndose efectuado el correspondiente análisis de la documentación obrante en las actuaciones, así como los libros y registros contables puestos a disposición por el Contador Municipal, se ha constatado que se ajustan a lo establecido en la Ley de Contabilidad de la Provincia y reglamentaciones vigentes en la materia. En razón de ello, con voto de la mayoría de los ediles, se dio por examinada la Rendición de Cuentas Anual de la Municipalidad de la Ciudad de Oberá, correspondiente al Ejercicio del año 2023.

El Presidente del Concejo Deliberante Pablo Ullón, explicó que en estos casos el Legislativo local realiza un examen sobre la Rendición de Cuentas anual y la aprobación le corresponde al Tribunal de Cuentas, “la información estaba disponible, se acercó al Concejo la Secretaría de Finanzas Municipal a explicar y a dar los números. Señalaron que no hubo ningún llamado de atención desde el Tribunal, en el transcurso del año 2023 estuvo todo en regla de acuerdo a los números y balances que se fueron presentando. Desde la Secretaría de Finanzas abrieron las puertas a cualquier Concejal que quisiera acercarse a las oficinas para evacuar dudas”. El edil aclaró que el Asesor Contable del Concejo Deliberante también realizó un informe sobre la Rendición de cuentas, “están todos los números a la vista, está todo en regla, así que nosotros dimos por examinado este expediente”, finalizó Ullón.