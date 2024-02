Padres, directivos y docentes del «Nacio» pintan y arreglan el establecimiento

Al igual que el año anterior, luego de conformarse oficialmente la Cooperadora escolar, el Colegio Amadeo Bonpland, conocido como el Nacional, vuelve a ser remozado por integrantes de la Cooperadora, junto a directivos y algunos docentes. En esta oportunidad, se pintan aulas con elementos donados por ex alumnos y empresarios el año anterior.

«El año pasado hicimos un bono colaboraciòn para recaudar fondos para los actos-del 75 aniversario egresados y demas-y tambien nos quedó para algunos gastos mas, teniendo en cuenta que no recibimos un centavo del estado. Armamos la cooperadora que esta inscripta en el Renacoop, registro nacional de cooperadoras, y ante la necesidad de un establecimiento mas ameno decidimos poner manos a la obra, este año también», comentó Relly Carolina Szewald, Directora del establecimiento educativo secundario.

Agregó que » la idea es que dentro de lo que se pueda mejorar el edificio, lo hagamos ya que cambia la perspectiva del alumno al entrar. Hay padres voluntarios y docentes que se sumaron este martes a trabajar, limpiamos, lijamos, pintamos y acomodamos todo. Yo vengo desde el 2021 tratando de mejorar el Colegio, que no es fácil, he presentado a las autoridades todo tipo de informes infraestructurales del edificio e incluso del laboratorio que se puso en marcha y de la sala de informática que necesitamos-tenemos 100 máquinas pero no hay donde ponerlas- pero hasta acá no se logró mucho», apuntó.

De esta manera, el edificio que es muy antiguo y no tiene mantenimiento- según Szewald es muy dificil sostenerlo- tendrá una mejor cara al menos. «Hay problemas graves con el techo, ya lo saben las autoridades, pero no se ha avanzado en eso, sabemos de las necesidades y de la crisis, por lo que tratamos de hacer frente con nuestro esfuerzo a lo que podemos», añadió.