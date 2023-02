Obereños al Campeonato Internacional para Atletas con Síndrome de Down. Piden ayuda para viajar

Carla Da Silva en Atletismo y Elias Sanchez Lima en Natación, son los obereños que participarán Campeonato Internacional de las Américas para Atletas con Síndrome de Down: Americano Tri21 Buenos Aires 2023. Se desarrollará del 20 al 25 de marzo en el CeNARD, con la participación de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Uruguay, Albania, Bulgaria, Portugal, Rusia y Argentina.

El evento es organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) con el aval de la SU-DS –Sports Union for athletes with Down Syndrome- máxima entidad internacional del deporte para Síndrome de Down. Se realizará en la semana del Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo, día en que se celebrará la Ceremonia de Apertura del evento.

Los atletas competirán en las siguientes disciplinas: atletismo, básquet, futsal, gimnasia, judo, natación, natación artística, tenis y tenis de mesa.

También son parte de la delegación argentina, Franco Romero y Ezequiel Ickert de Posadas y Nicolás Argolo de Campo Ramón. Las familias de los atletas misioneros solicitan ayuda para poder viajar tanto al sector público como privado, ya que aún no cubren los gastos de la participación.

«En Argentina nos preparamos para ser unos anfitriones ejemplares y poder brindar un torneo de gran calidad que sea trascendental para la visibilidad y desarrollo del deporte para Síndrome de Down. Invitamos a todos (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, federaciones, fundaciones, empresas, particulares) a sumarse para lograr que esta fiesta del deporte para Síndrome de Down sea única e inolvidable» remarcaron los organizadores.