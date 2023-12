Múltiples Existencias: Isla de Viejitos (por Javier Miller)

Bien. Dijeron que vamos a estar bien. Mañana nos llevan a la T4, una isla construida para las personas jubiladas.

Vamos a estar muy bien, podremos descansar dijeron. Vamos a poder comunicarnos con nuestra gente. La vi preocupada a Anita; ella dice que es un engaño. Es una desconfiada, siempre lo fue. Esta gente es seria, saben lo que hacen. Además, nos prometieron que más adelante todo va a mejorar y vamos a poder volver. No sabemos por cuánto tiempo, a lo mejor no llego a volver, pero es para el bien de las nuevas generaciones.

La voy a extrañar a Anita, es mi única familia; ella me contó que, al hijo de Mirta, el que tiene síndrome de Down lo llevan a otra isla, donde van las personas con alguna discapacidad. Es la Isla Aktion; también llevan a personas con problemas psiquiátricos. Por fin un gobierno se preocupa por la gente que no encaja en la sociedad.

Estoy un poco angustiada, no te miento, pero vamos a estar bien, en el futuro seguro vamos a estar bien, ahora hay que aguantar, hay que aguantar, no queda otra, hay que aguantar.

