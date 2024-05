Las niñas también juegan. Todo el Fútbol Femenino

TEAMOHIJOO

El torneo Apertura 2024 “Rosy Mereles” de Fútbol Femenino, ya se juega en todas sus categorías. El sábado pasado, dio inicio el torneo para las categorías Sub15 y Reserva, mientras que el domingo se disputó la 2ª fecha para la Primera División y este finde se inician los encuentros de Divisiones Inferiores.

En cancha del Club Racing de Villa Svea, el pasado sábado, se jugaron dos partidos de la categoría juvenil y uno de Reserva. En Sub15, Atlético Alem venció a Atlético Aristóbulo del Valle por 3 a 0, mientras que Racing y Atlético Oberá empataron 1 a 1. El último partido de la jornada en el Juan Prats Ribas fue entre Atlético Oberá y AEMO, por la categoría Reserva, que terminó también con un empate 1 a 1.

El domingo, en tanto, los equipos de Primera División se trasladaron hasta el Complejo Deportivo de Aristóbulo del Valle. Allí disputaron los cuatro partidos correspondientes a la 2da fecha del torneo.

Las primeras en salir a la cancha fueron las representantes de River de Villa Bonita y Atlético Oberá. Los goles de Adriana Barnes (2), Fabiola Krzeczkowski (2), Titi Rodríguez y Lucila Kliplauka, le dieron la victoria a las Decanas. Luego fue el turno del enfrentamiento entre Racing de Villa Svea y Atlético Iguazú. Las de Leandro N. Alem se quedaron con los tres puntos gracias al gol de Anto Villalba. Mientras que, en el tercer partido de la jornada, AEMO y Atlético Alem se sacaron chispas en un partido con muchos goles. Al final fue victoria por 3 a 2 para las “cerveceras”, gracias a los goles de Gorda Cardozo, Golo Ferreyra y Marlene Forspaniski. Para finalizar la jornada, Olimpia y Atl. A. del Valle empataron sin goles.

Lo que sigue

La fecha se disputará en cancha del club Racing de Villa Svea con la siguiente programación:

3era fecha – Estadio Juan Prats Ribas – Domingo 5

11 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético A. del Valle

12.40 hs. Olimpia vs. AEMO

14.20 hs, Atlético Alem vs. River de Villa Bonita

16.00 hs. Racing V. Svea vs. Atlético Oberá

Arrancan las formativas

En el club Bowling de Campo Viera se llevará a cabo el primer Encuentro Femenino Infantil de Fútbol Femenino. Será el próximo sábado 4 de mayo. Según indicaron desde el Dep. de Fútbol Femenino, por ahora sigue con la modalidad recreativa. Luego habrá una reunión de delegados para determinar cómo continúa el torneo.

Sub12

13.00 River de Sta. Rita vs. Atlético Iguazú

13.25 Atlético Alem vs. Atl. Campo Viera

13.45 Racing vs. Atlético Oberá

14.10 Atlético Campo Viera vs. River de Villa Bonita

14.35 Atl. A. del Valle vs. Atlético Iguazú

15.00 Atlético Oberá vs. Tealeritas

15.25 River de Sta Rita vs. Atl. A. del Valle

15.50 Atlético Alem vs. River Villa Bonita

16.50 Racing vs. Tealeritas

Sub10

13.25 River de Sta.Rita vs. Atlético Iguazú

13.45 Atl. A. del Valle vs. Atlético Oberá

14.10 Atl. Cpo. Viera vs. Atlético Iguazú

14.35 River Sta. Rita vs. Atlético Oberá

15.00 Atl. Cpo. Viera vs. Atl. A. del Valle