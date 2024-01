Múltiples Existencias: DESENCANTO – de Liberarme en expresiones  (Karen R. agosto 2023)

No encuentro palabra que alivie esta mente asesina,

asesina de momentos hermosos.

Creadora de eclipses

te ofrezco una porción de lienzo

para saciar tu sed de rugir lamentos y pensamientos enredados

esa palabra te gusta,

el enredo,

pensar en tormentas y huracanes

crear torbellinos de ansiedades

la manera en que improvisas coordenadas mientras das ordenes

Mi desafío; sentipensarte

Observar la metodología de evasión emocional como un síntoma común

de una mente acelerada

Así me descubro desorientada, un poco perdida me siento y

no por falta de interés sino quizá un exceso de atención en ciertas cosas

Esas mismas cosas a las que amo dar atención

son como puntos brillantes para esta mente inquieta, que fácil se distrae

Así que acá estoy / estamos

con el corazón ardiendo de emociones

y la cabeza naufragando

En sus tormentas de mar siento un enorme movimiento

y quizá sea esa la quietud que desconcierta a la mente

cuando el cuerpo parece descansar,

más parece que quisiera verse en movimiento continuo

y siento que este pensamiento textualizado

es rozar al porqué de mis sospechas de tener

alguno que otro trastorno de por medio,

sin embargo, ahora no ahondamos en eso, sino en la capacidad de entrar

en lagunas mentales y creer que puede une salirse ileso.

Hablar de mi en tercera persona hace que duela menos,

algo de mi aun intenta olvidar algunas cosas…

Gran parte de mí también se esfuerza

en querer recordar,

en atesorar los momentos dorados y volverlos refugio.

Para lo que queda de vida

Voy a vivirla así

queriendo mucho,

amando a pleno,

disfrutando lo profundo,

naufragando lo interno

con intensidad

hasta sanar

Lo que tenga que sanar, que así sea.

A lo que tenga que doler y ser duelo, acompaño

No pretendo entender todo, aunque a veces tenga en la mirada el deseo de hacerlo.

Riego en mi la idea de amor propio,

riego al amor que habito

y tiemblo de emoción al verla.

Me acerco con cuidado y veo que aún sigue habitándome el corazón la niña que alguna vez fuimos, ahí sigue protegiendo nuestro interior con pasión y ternura.