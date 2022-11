Misioneros en Final Regional de Tiro con Arco

El pasado domingo, 13 de noviembre, en la provincia de Santa Fe, se disputó la Final Regional de la zona litoral, ultimo pase para aquellos que aspiran a la Final Nacional en Bahía Blanca en este 2022, participaron 121 arqueros de todas las Cat Senior, sub-18, sub-21 y +50 en las divisiones Recurvo WA, Rasos y Compuestos.

En el Tiro Federal Argentino Rosario, en un campo impecable una gran labor de los organizadores, comenzó con toda la parte protocolar, revisión de equipos, reunión de capitanes, etc. para dar continuidad con las rondas de clasificación. Luego la lluvia apareció con gran intensidad cuando comenzaba la 2da ronda, por lo que si bien el reglamento indica que siempre que no hay descargas electrónicas se puede seguir, los jueces decidieron esperar a que disminuya un poco la gran intensidad de agua que caía, y así fue finalizó la etapa de clasificación, se entregaron las planillas a cómputos y siguió la etapa de eliminación desde los 4tos de final pero no en todas las categorías, debido a que varios arqueros decidieron resguardarse y no seguir compitiendo por el clima que se vio afectado en está Final Regional.

Representando a Misiones estuvieron por AMiTA (Asociación Misionera de Tiro con Arco)

Raso Senior Masculino Cieplinski Rubén (Campo Grande) a solo 1 punto quedó ubicado en la 4ta Posición. Bachmann Fabián (Ruiz de Montoya) puesto 9°. El orden de posicionamiento se dio por la instancia de clasificación, ya que no se pudo realizar las eliminatorias. García Octavio representante del club CAPRI (Posadas) en la cat Recurvo WA sub 18 quedando ubicado en la 4ta posición.

El equipo de AMiTA también estuvo participando no solo con sus tiradores, sino que también por medio del Vasco Baigorri cómo Juez en el evento y Gauler Emanuel junto a Schöck Cindy estuvieron trabajando en la parte de logística en cómputos supervisados por el juez y encargado del sistema de I@nseo para la Federación Argentina el Sr Cáceres de Santa Fe.

