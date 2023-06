Misa y Festejos por el Santo Patrono de Oberá

Este martes 13 se realizó la Misa por el Día del Santo Patrono de Oberá, San Antonio. La jornada comenzó a las 7,30 con la misa a cargo del Padre Ariel Manavella donde se recibió en la Catedral la imagen de la Virgen de Fátima en coincidencia con la fecha de la segunda aparición de la Virgen un 13 de Junio de 1917.

Luego a las 10 hs se realizó la Misa presidida por el Obispo de la Diócesis de Posadas, Juan R. Martínez, acompañado por el Obispo de la Diócesis de Oberá, Damián S. Bitar, el Párroco de la Catedral San Antonio, Ariel Manavella y demás Sacerdotes de la Diócesis.

Estuvieron presentes el actual Diputado Provincial y Gobernador electo Hugo Passalacqua, el Intendente Municipal Pablo Hassan, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, junto a otras autoridades locales y provinciales, además del acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

Hubo momentos para recordar la historia de San Antonio de Padua y de cómo se convirtió en el Santo Patrono de Oberá. Además recordaron los inicios de la Diócesis obereña y al Primer Obispo Víctor Arenhardt.

En parte de su homilía el Obispo Martínez recordó los inicios de la Diócesis de Oberá, resaltó que todos estamos llamados a evangelizar, “el llamado a evangelizar tiene que estar en nuestros corazones, y hacerlo también, porque tenemos mucha gente en la tarea organizada de nuestras comunidades, de las Parroquias, de los movimientos. Pero también de los cristianos que están en las realidades temporales, en la vida comunicacional, política, económica, empresarial, educativa, en donde estén. Es ahí donde todos tenemos que sentir esto que replique en nuestro corazón Hay de mí si no anunciara el Evangelio. El Papa Francisco nos dice en su Primera Encíclica Evangelii Gaudium, algunas cosas que son lindas para que nosotros podamos meditarlas a la luz del testimonio de San Antonio. Nos dice Francisco: La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal”, destacando la profundidad de decirlo en esta época donde necesitamos potenciarnos humanamente, señaló el Obispo Martínez.

Luego de la Misa se realizó la tradicional procesión con el Santo Patrono por las calles de la ciudad, recorriendo la avenida Sarmiento hasta calle Buenos Aires, regresando hasta la Catedral San Antonio.

Durante la tarde, desde las 16,30 hs en el gimnasio del Colegio Mariano la actuación de “Gurises Felices” y a las 19,30 hs Misa presidida por el Obispo Damián S. Bitar. Para culminar la jornada, se realizará el sorteo del premio estímulo del Bono San Antonio.