El Apertura se pondrá al día con partidos pendientes

La Liga Regional Obereña de Fútbol, LROF, resolvió que el próximo fin de semana se recuperen la mayoría de los partidos pendientes para ponerse al día con el torneo Apertura 2024 “Rafael Bidá”.

Además, de común acuerdo, se adelantará un partido en Cuarta División entre Atlético Alem y Olimpia/San Antonio. Aún quedará por jugarse el partido de la 2da fecha entre River de Villa Bonita y Atlético Oberá, que se espera se juegue un día hábil de la próxima semana.

Así será la programación para la continuidad del Torneo:

Los pendientes de la 4ª fecha

Zona A:

Atlético Alem vs. Olimpia/San Antonio. Estadio Enrique Speyer. Sábado 11. 16 hs. (4ta)

Atlético Alem vs. AEMO. Estadio Enrique Speyer. Sábado 11. 18 hs. (1ra)

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio Juan Areco. Domingo 12. 14 hs. (4ta) y 16 hs. (1ra).

Zona B

Atlético Iguazú vs. Racing V. Svea. Cancha Atl. Iguazú. Domingo 12. 14 hs. (4ta) y 16 hs. (1ra)