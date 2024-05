83 años del Club Ajedrez Oberá

El 9 de mayo de 1941 se creó el Club Ajedrez Oberá, con auspicios de la ya inexistente Asociación Popular de Cultura. El Club desarrolló sus actividades en el clásico Café “San Martín” y luego en el Club Social.

El Club recorrió varios lugares de la zona centro. El Club Cooperativa, la Casa del Maestro por Calle corrientes, en la Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura (Barreiro y Jujuy) donde hoy en día funciona, con el fin de promocionar el deporte ciencia en diferentes establecimientos de la zona e inclusive a nivel provincial y nacional.

Para festejar su aniversario, el sábado 18 de mayo en la Escuela N°304 de la ciudad, se realizará la segunda fecha del Prix Provincial de ajedrez en categorías sub 10, sub 12, sub 16 y libres. En la misma se espera mas de 200 ajedrecista de toda la provincia.

Liga A: desde el lunes 13 de mayo se jugará la liga A de ajedrez, por lo cual se encuentra abierta las inscripciones hasta el jueves 9 de mayo para todas las edades.

Recordar que continúan los talleres de ajedrez los días martes y jueves desde las 18hs en la Casa de Cultura de Oberá.

Todas las consultas pueden hacerlo por las redes o email.

Facebook: clubajedrezobera2024

Email: clubajedrezobera20@gmail.com

Instagram: clubajedrezOberá2020