Cortaron provisión de mercaderías a comedores de escuelas en Oberá por falta de pago de Nación

A partir de la falta de pago desde el inicio del ciclo lectivo de la provisión de mercaderías a escuelas de la ciudad, varios comercios decidieron no otorgar mas panificados, leche y demas a estos establecimientos, porque no pueden sostener la situación sin el aporte, que debería llegar de Nación.

Según Claudio Henning, propietario de una panadería «nos dijeron que la provincia se iba a hacer cargo del pago de la deuda de Nación, pero eso fue la semana pasada, y nunca nada. Hable varias veces con Gabriela Reyna Allan (a cargo del área provincial) que es conciente de lo que nos pasa, pero ya no puedo esperar más, por lo que este lunes -previo aviso-le dije a los directores de las 9 escuelas que atiendo que no puedo sostener la provisión sin pago y corté el suministro», relató.

Dijo que «es inentendible que la prioridad de la alimentacion de los niños, no lo sea para estas autoridades de Nación. Yo sé que muchos dependen de este desayuno o merienda pero no puedo hacer mas, todo subió y no puedo seguir pidiendo prestado para cumplir con esto. Los mayorists de Oberá no trabajan con las escuelas por eso, nosotros los negocios mas chicos hacíamos el trabajo pero ya no más. Las escuelas que son de la provincia pagaron, pero las de Nacion, me deben 10 dias de diciembre y todo este año que transcurrió», manifestó Henning.

Explicó que «conozco a los Directores y tenemos buen trato pero no depende de ellos y no tenemos comunicación con la Nación».