Menor de edad fue resguardado por la policía de Campo Viera

El hecho se registró en la madrugada del domingo cuando efectivos de la comisaría, advirtieron la presencia del menor identificado como Ignacio B., de 14 años de edad, resguardándose de las inclemencias climáticas en la estación de servicio YPF, ubicada sobre el Km. 28 de la ruta Nacional 14. El mismo estaba esperando a su amigo Carlos C. quien lo dejó en el lugar pero no regresó a buscarlo.

Ante ello, Ignacio fue llevado al hospital local donde el médico certificó que no presentaba lesiones físicas y luego trasladado a la Comisaría de la Mujer para su asistencia y resguardo.

Tras determinar que el mismo era oriundo de Oberá y comunicarse vía telefónica con su progenitora Lorena B., se presentó en la dependencia José B. -abuelo del menor- a quien previo examen médico, se le hizo entrega del mismo bajo acta, para su guarda y cuidado.

