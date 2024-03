Los planos de nuevas construcciones disminuyeron notablemente en Oberá

Con números que van en baja desde el 2022, la construcción de viviendas particulares y/o departamentos disminuyeron notablememnte y con ello, el circuito de venta, de empleos y de aporte al municipio.

Según Alessio Moguetta, director de Obras Privadas «se estipula que ha habido una disminución en cuanto a los permisos de construcción de obras privadas desde el año 2022, también en el 2023 y con más razón en el 2024. Se notó entre 2022 y 2023 un 20% menos de planos presentados y ahora estos dos primeros meses del año no son muy alentadores ya que la situación económica hace que la gente o no pueda construir o espere que se estabilice todo para poder seguir construyendo», explicó.

Estipuló que «los precios en algunos materiales no son reales están muy inflados y por la especulación que hay, mucha gente espera que se estabilice».

De esta manera, en el 2022 se presentaron 360 planos; en el 2023 unos 300 y ahora es ínfimo lo que se ha solicitado en el área.

» El promedio mensual es de 30 planos pero claro que enero y febrero no son parámetros porque hay mucha gente que se va de vacaciones, la construcción fuerte arranca en marzo abril pero si uno nota ya la disminución», dijo Mogetta

Explicó que «los trámites en la dirección de desarrollo urbano se realizan mediante profesionales cada persona que quiere construir tiene que contratar uno y es éste el que se encarga de hacer todos los trámites, presentar planos y demás, una vez que esté aprobado todo también se pasa al área de supervisión de obra que está dentro de la municipalidad pero que es paralela a ésta», indicó

Dentro de los permisos presentados, lo que mas se solicita es para vivienda particular y departamentos. «Existe una falta de departamentos, con la cantidad de estudiantes y eso que la mayor construcción se da e en ese rubro», mencionó el profesional

La disminución en la construcción involucra menor mano de obra, menos ingreso al municipio y menor venta de materiales.