¿Leer en verano?. Escritores misioneros al alcance de un click

La Biblioteca Virtual de la Sociedad Argentina De Escritores (S.A.D.E) filial Misiones, sigue activa para quienes deseen leer literatura misionera, màs aù en verano, tiempo de descanso.

“Estábamos en una inactividad total porque no había feria del libro, no había forma de reunirnos ni nada por el estilo. Queríamos que se siga leyendo literatura, sobre todo local; impulsar eso, y también entendiendo que la economía no estaba (ni está) como para comprar libros” explicó Bélen Silva, presidenta de la SADE.

Esto llevó a la comisión directiva a lanzar una convocatoria a todos los socios de la provincia si tenían el deseo de liberar sus libros para llevar adelante este proyecto. En la biblioteca virtual se encuentran alrededor de 100 libros en formato pdf para descargar, imprimirlos o compartir con otros lectores. “Es una vidriera para que el escritor sea leído. A los escritores de acá les hace bien leerse entre ellos” mencionó.

También cuenta con libros digitalizados de escritores reconocidos de toda la provincia, obras que han sido rescatadas y donadas por socios. “En los últimos 10 años no tuvimos espacio físico, estos libros estaban en la casa de un socio que gentilmente los donó. Nos encontramos con 1500 libros de autores misioneros que son un tesoro «, resaltó.

Belen Silva planteó la necesidad de cambiar el paradigma que existe sobre la literatura misionera, darle visibilidad y reconocimiento al escritor. Asimismo expresó “Creo que la totalidad de los libros que están en la biblioteca son autoeditados. Porque en esta provincia todos se editan a sí mismos, juntan la plata para editar, piden un préstamo. Es muy difícil, es un mercado que no existe en la provincia pero que por suerte se está peleando desde varios lugares para que se consiga”.

En este sentido extiende a la poblacion en general la invitacion a seguir el link: hhttps://drive.google.com/drive/folders/1Hhz0NPjaLfbiNq67z8qZdi3Kwgfx8zV9.

“Van a encontrar una variedad impresionante de géneros literarios, de estilos de narrativa, de estilos poéticos, pero sobre todo van a encontrar mucha poesía” finalizó.