Las chicas de la Liga Regional de Fútbol vuelven a las canchas

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña de Fútbol, programó los partidos del Apertura. La Primera División jugará la fase de cuartos de final, mientras que la Reserva la 5° Fecha. También se realizará el 2° encuentro de Fútbol Infantil.

Los cuarto de final serán a un solo partido, con cruces entre las que finalizaron 1ras. en fase regular y las que ocuparon el 8vo. lugar, así también 2das. vs. 7mas, 3ras vs. 6tas y 4tas. vs. 5tas.

Las Decanas, que este domingo tienen compromiso por la Copa Federal, disputarán su partido con River de Santa Rita el próximo miércoles. En tanto que los demás partidos se juegan este domingo en cancha de Atlético Iguazú. De estos cuatro cruces saldrán los equipos que estarán disputando las Semifinales.

Programación:

13.00 hs. AEMO vs. River de Villa Bonita.

14.30 hs. San Martín vs. Racing.

16.00 hs. Atlético Iguazú vs. C.A. Aurora.

Miércoles 02/08

19 hs. Atlético Oberá vs. River de Santa Rita.

La Reserva del Femenino también juega.

La segunda categoría sale a la cancha para jugar su 5ª fecha del torneo Apertura. Tres partidos que irán definiendo las posiciones finales.

Toda la fecha se disputará en cancha de Olimpia con la siguiente programación:

13.00 hs. Racing vs. Atlético Oberá

14.30 hs. Atlético Alem vs. Atl. Aristóbulo del Valle

16.00 hs. River de Villa Bonita vs. Olimpia

Segundo encuentro de Fútbol Infantil

Este sábado 29 julio, en la cancha de Atlético Iguazú de Leandro N. Alem, se llevará a cabo el Segundo Encuentro de Fútbol Infantil, dando continuidad a este proyecto de la Liga Regional Obereña de Fútbol a través de su departamento de Fútbol Femenino, que es pionero en la provincia de Misiones.

Luego del éxito del primer encuentro, las categorías infantiles del fútbol femenino volverán a salir a la cancha, como parte del crecimiento que experimenta la disciplina. En esta oportunidad se sumarán los equipos que no pudieron estar presentes en la primera jornada.

Equipos participantes: Atlético Alem, Atlético Oberá, Atlético Iguazú (Alem), Atlético Aristóbulo del Valle, Deportivo Caballeriza, River de Santa Rita y AFFI (Posadas).

Organiza: Atlético Alem. Categorías sub 10 y sub 12.