Se reactiva el Hogar de Madres en tránsito

El Hogar de Madres en tránsito de Oberá volvió a ponerse en marcha luego de refacciones. Según señaló Ana Fugliestaler, Vicepresidenta de la Comisión organizadora «estamos tratando de reflotar el Hogar nuevamente,el 17 de julio otra vez después de haber sido refaccionado, lo abrimos»

Dijo que el Hogar fue fundado en 1940 y se dedica a albergar a mujeres en estado de gravidez que no pueden estar cerca de un Caps o del hospital. Durante el covid tuvimos que tener cerrado porque necesitaba refacciones y la encargada que teníamos se fue, por lo que aprovechamos ese tiempo juntando dinero para poder realizar las refacciones. Ahora a partir del 17 de julio lo hemos reabierto con una persona que está las 24 horas en el lugar.»

Mencionó que el lugar cuenta con 10 o 12 camas para albergar a las mamás en estado de gravidez. La idea es que puedan venir con un acompañante o incluso después de tener a su bebe en el hospital y si tuviera algún problema y deben albergarse por unos días más también lo pueden hacer», apuntó.

«Convocamos a todas las mamás que necesitan de Oberá o colonias a que vengan si lo necesitaren, no hay un requisito específico sino es para aquellas que quieren quedarse allí los últimos días antes de la fecha de parto» explicó.

Dijo que la municipalidad colabora con la comida, el almuerzo, cuando tienen internas. «Por el momento no tenemos a nadie albergado pero cuando hay alojadas comunicamos a la municipalidad y nos envían la comida».

El ingreso mayor que tiene es la realización del té que hacen todos los años para el día de la madre, donde recaudan fondos para poder ayudar en mantenimiento global