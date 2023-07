Aumento del boleto – Gazzo: “Nosotros nos ponemos del lado del usuario y obviamente hoy votamos negativo con respecto al aumento”

Marcelo Gazzo fue uno de los Concejales que votó en contra del incremento del boleto de transporte público de pasajeros, aprobado este jueves por el Concejo Deliberante de Oberá.

Luego de la Sesión, el Concejal Gazzo señaló que su prioridad es defender al usuario ya que las quejas por el servicio, las vienen recibiendo desde que comenzó a implementarse este sistema. “Principalmente y quedó claro lo que fue la Audiencia Pública, me parece que los 18 oradores que se expresaron, realmente nos tocó ver una realidad que hay que sentirla, hay que vivirla. No hay colectivos al Hospital, pareciera que en Oberá enfermarse un sábado o un domingo está prohibido y quedó a la vista. Entonces, desde este punto de vista a nosotros nos parece que es poco ético generar un aumento ahora sin antes hacer unas mejoras. Esas mejoras no podemos decir que son fáciles porque nunca van a tratar de cumplir con todos los usuarios, pero por lo menos hay cosas básicas que sí las tendrían que implementar. Por otro lado lo que a nosotros nos parece es que en ningún momento, y la gente nota eso, no tenemos respuestas de la empresa. La gente ni siquiera sabe al día de hoy donde expresar su queja, por eso pasó lo que pasó en la Audiencia Pública”.

Para Gazzo, el aumento no debería discurtirse si no hay mejoras para los usuarios, “cuando se empezó a tratar el aumento del boleto, nosotros ya éramos escépticos a este aumento porque sabíamos que no es viable y nosotros mismos desde el primer día que entró el expediente dijimos, porque no mejoramos el servicio, por qué no mejoramos las frecuencias, hablando de las cuestiones básicas, porque todavía estamos esperando el aumento de las paraditas, el aumento de los nodos, ni hablar de que se implemente el nuevo sistema. Entonces es inviable hoy pensar en un aumento y pensar que si esto sigue así el boleto va a estar $150, $200 en diciembre. Estamos hablando dentro de cuatro meses, imagínense lo que significa para la gente que tiene que usar 4 o 5 veces por día el colectivo”.

“Más allá de la tabla polinómica de la que se habla, hay una realidad, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el aumento real que tiene el docente, el que trabaja en distintos lugares de la ciudad. Entonces esas son las cosas que tenemos que evaluar y poner sobre la balanza para generar un aumento. Por supuesto, somos conscientes del aumento de los insumos para el colectivo, por supuesto que sí. Pero la empresa tendría que dar respuestas pero no ahora, las tendría que dar desde diciembre pasado, que no las viene dando. Nosotros nos ponemos del lado del usuario y obviamente hoy votamos negativo con respecto al aumento, afirmó el edil.

Consultado sobre las quejas sobre fallas en el sistema utilizado con código QR, Gazzo dijo que en la Audiencia se escucharon esos reclamos, “en muchos casos no funciona el QR. Lo que planteamos hoy que si hay una diferencia entre el precio con QR y el precio que se paga en efectivo, el usuario tendría que tener la potestad de que si el QR no funciona por una falla del sistema, que por lo menos se le cobre el precio que significa el precio del QR, no el precio que se paga en efectivo que todos sabemos que hoy por hoy se planteó, que es por lo menos un 30% mayor. Entonces necesitamos y tenemos que mejorar este servicio”, finalizó el Concejal Marcelo Gazzo.