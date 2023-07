Aumento del Boleto – Mara Frontini: “Como vamos a ofrecer un aumento, cuando no se brinda un servicio como corresponde”

Este jueves 27, se aprobó en el Concejo Deliberante un aumento escalonado del boleto del transporte público de pasajeros, iniciando este 1° de agosto con un costo del boleto único de $90 con tarjeta/QR y $120 sin tarjeta/QR. Esta actualización del cuadro tarifario se aprobó con 5 votos del Bloque Renovador, la abstención del Concejal Marcelo Sedoff y el voto negativo de los Concejales del Bloque Pro-Juntos por el Cambio, Mara Frontini y Marcelo Gazzo.

La Concejal Mara Frontini fundamentó su voto, señalando que los servicios no se cumplen y los usuarios así lo expresaron en la Audiencia Pública realizada el lunes 24. “Nosotros dimos un voto negativo debido a que no se está cumplimentando con el artículo 4 de la Ordenanza que dice que se debe tender al mejoramiento y la eficiencia del servicio. La Municipalidad debe ejercer su poder de Policía y controlar que el servicio sea eficiente. En este momento realmente, luego de escuchar la Audiencia pública con 18 oradores que representan a miles de obereños. Sabemos que el servicio en este momento no es eficiente, no se cumplen con los horarios, no se cumplen con las frecuencias, los alumnos llegan tarde a las escuelas y tienen tardanza, los empleados pierden el recentismo porque llegan tarde. Todo esto por la falta de cumplimiento de los horarios, de las frecuencias y en la cantidad de unidades que deben dar el servicio. Así es que 9 oradores de ellos, y nosotros nos sumamos, pidieron que realicen un mejoramiento primero.

La Concejal indicó que no es ajena a la realidad económica de las empresas, pero los usuarios necesitan que el servicio se cumpla, “sabemos que la situación económica está difícil, pero primero que cumplan con las promesas de mejoras realizadas. Ellos establecieron una promesa 5 días antes de la Audiencia de que iban a mejorar el servicio. El día 24 de julio llovían las quejas -de los usuarios- y hasta el día de hoy, de que el servicio no se está brindando como corresponde. Entonces como vamos a ofrecer un aumento, cuando no se brinda un servicio como corresponde. Nosotros creemos que es el Ejecutivo Municipal el que debe controlar y exigir que el servicio se brinde como corresponde y ahí si otorgarle el aumento de la tarifa. Creemos que primero mejoren y después se dé el aumento que en realidad la situación económica lo requiere.