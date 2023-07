Aumento del Boleto – Marrodán: “los controles hacia las empresas, dependen del Ejecutivo”

Luego de la Sesión donde se aprobó el incremento escalonado del boleto del transporte urbano de pasajeros, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán consideró que este es un tema muy sensible y opinó que la sanción no fue apurada, “no creo que se haya dado rápido, al contrario somos una de las ciudades de la Provincia que no había aumentado hasta ahora el boleto y pasaron 7 meses del último incremento en el boleto. Como dije en la Sesión, nosotros hemos trabajado sobre la tabla polinómica que es la que nos da a nosotros los valores reales de una tarifa, no del precio real del boleto. De esa manera lo hemos hecho con nuestro bloque hace mucho tiempo. Obviamente es un tema sensible, a nadie le gusta tener que dar un informe de un aumento cuando la situación que todos conocemos no es fácil. Pero también somos responsables de que el transporte exista en Oberá y que se mantenga. Por lo que muchas veces tenemos que estar en el medio donde tenemos que ser los malos de la película, declarando un aumento a través del Concejo y siendo también siendo los responsables de que el sistema de transporte urbano siga estando en la ciudad de Oberá”.

“Consideramos que el aumento que le damos hoy a la tarifa es de aproximadamente un 29% para agosto. La tabla nos da a nosotros un valor aproximado a un 150% del valor real y consideramos desde el Bloque que era un salto muy fuerte y también pensamos lo que todos saben, que de esta manera cuando uno prolonga un poco las cuotas o con este escalonado, cuando llegue a ese 150%, que es lo que estuvimos planteando como aumento final para diciembre, lo valores cambien”, expuso el edil.

Consultado sobre los reclamos que formularon los vecinos en la Audiencia Pública y que son reiterados por los usuarios del transporte urbano, Marrodán manifestó que eso se tomó en cuenta y señaló que es algo que se tuvo en cuenta al redactar la norma aprobada, “en el último articulado de la ordenanza aprobada dice que este aumento escalonado se da teniendo en cuenta el cumplimiento, sobre todo de las frecuencias que es lo que más se escuchó en la Audiencia Pública. Nos pareció que el articulado tenía que estar basado en ese punto”.

“El trabajo del Concejo Deliberante es lo que ustedes acaban de ver, ahora los controles hacia las empresas, dependen del Ejecutivo. Hay que separar las cosas, hay que saber cuál es la responsabilidad de uno y las competencias de cada uno. Nuestro trabajo desde el Concejo es el que acabamos de hacer hoy. También desde nuestra responsabilidad, lo que hemos hecho desde hace más de tres años, hemos decidido que en cada organismo como la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante tengan un libro de quejas respecto al transporte y la gente no lo está usando. Deberían usarlo porque esa es la herramienta que llevaría la queja directamente al Juez de Faltas y es anónima. Eso está aclarado hace mucho tiempo, o sea que es necesario que la gente nos ayude también con eso. Es muy fácil salir a los medios a hablar y no dejar una denuncia formal. Eso también se puede prestar a un comentario que no sea la realidad. Yo confío en la audiencia pública, escuché a la gente, vi que no pueden estar equivocados más del 90% de la gente y cuando nosotros hablamos del boleto apuntamos a esa necesidad, la que nos reclamó la gente”, finalizó Marrodán.