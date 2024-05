Las dos caras de la exigencia

–O somos excelentes en algo o lo peor que hay.

-O damos Amor desmedido o nos cerramos a el.

-Damos tanto para el afuera que nos quedamos sin nada para darnos a nosotros.

-Vamos por nuestros sueños, pero revestidos de exigencia sin permiso para fallar.

-Nos exigimos tanto a nosotros mismos que no aceptamos a los demás como son.

-Nos exigimos tanto a nosotros que no podemos aceptar que otros fallen.

-Nos mentimos tanto a nosotros mismos que no podemos ver la perfección fuera de nosotros.

Se acuerdan la nota donde les compartía esta idea de, ¿lo que tengo adentro mío es lo que veo afuera? Esta frase inicial que les compartí “Nos exigimos tanto a nosotros mismos que no podemos aceptar que otros fallen”. ¿Cómo te sentís cuando tu pareja hace algo que no estás de acuerdo? ¿Cómo reaccionas al ver que tus hijos/as se equivocan? ¿Aceptas que sos humana/o y que te podés equivocar?

Ese poema de la semana pasada que decía que estamos tan acostumbrados a arreglarnos solos/as, que ni siquiera nos damos cuenta que podemos pedir ayuda o una opinión externa. No queremos molestar, nos exigimos y no nos perdonamos UNA. Ni UNA sola equivocación porque eso ratifica nuestra “imperfección” y si somos imperfectos nadie nos aceptará o querrá.

Te pusiste a pensar ¿para qué o quién querés ser perfecto/a? ¿ante los ojos de quién querés ser perfecto/a? ¿De dónde viene esa exigencia desmedida y sin límites?

Recuerdo pasar horas buscando videos y haciendo actividades para mis estudiantes, buscando imágenes para ilustrar mis planificaciones, horas escribiendo y proyectando mis clases en esos papeles y mi imaginación. Y en mi interior decía: ”se van a dar cuenta que mi trabajo es diferente al de los demás, me van a felicitar, van ver lo creativa que soy y mis colegas se inspirarán en mí”… esto de escribir es catártico gente, lloro de tan solo recordar cuanta exigencia tenia para conmigo y no dejo de pedirme perdón por ello, cuánto daño me hizo esa exigencia en todos los aspectos de mi vida, en mi cuerpo que debía estar siempre atlético y fuerte, en ocultar las bolsas debajo de mis ojos siendo que al mirar a mi familia es una de nuestras características y por lo tanto forma parte de mí, en no perdonarme en cosas que falle como madre y aunque le pedí perdón a mi hijo queda ese sin sabor de no haber actuado correctamente como Madre y adulta, en dar todo y más de lo que tenía a mis estudiantes y ver que no reaccionaban y no hice nada para ayudarlos, como si ellos fueran mi responsabilidad. YPuedo seguir, pero decidí no lastimarme más en lo que me queda de vida. Porque eso hacemos al recordar esos momentos dolorosos, nuestro cerebro vuelve a sentir todo ese dolor, no tiene idea de que ya pasó y algunas personas se quedan atrapados en esa melancolía sin saber que pueden salir de ella. Solo las personas que somos o éramos exigentes y creemos que no somos suficientes para el afuera, sabemos que se siente y en ocasiones no podemos parar.

¿De dónde viene esa exigencia? Los seres humanos somos seres sociales y siempre buscamos AMOR, ser vistos y la aprobación de los adultos que nos criaron. Una vez alguien me dijo que es “cursi” decir te Amo o expresar el Amor a las personas de nuestro entorno, pues ésta es la consecuencia, la exigencia. Como no logro llamar la atención de los adultos que me cuidan, hago todo lo posible y más, me sobre exijo en busca de esa aprobación. Así vamos APRENDIENDO, -palabra que les estoy recalcando para que puedan comprender de dónde vienen nuestras conductas y que si queremos pueden ser modificadas-, a obtener el Amor. ¿Te paso como mamá o papá que hacés de todo y más por tus hijos, solo por un poco de Amor, para que te reconozcan y vean? Es la consecuencia de que nadie te enseño, que ya SOS VALIOSA/O o SUFICIENTE. Como adulta/o tenés derecho a equivocarte, tenés derecho a tener tus tiempos y espacio, tenés derecho a perseguir tus sueños por más grande que estés. Ese reconocimiento que esperamos del afuera no llegará hasta que lo nos valoremos y demos nosotras/os mismas/os. Mereces todo el Amor solo por ser vos.

Pero venimos de estos discursos “Portate bien sino no te voy a querer más”; “a las nenas que se portan mal nadie las quiere”; “si te portas mal le llamo a la policía”; en el ámbito educativo, cuando ponían y exaltaban el cuadro de honor, los mejores. Y entiendo que es una manera válida de reconocer el esfuerzo de los estudiantes, pero a los que estábamos en busca de reconocimiento y éramos super exigentes con nosotros mismos, NADIE nos explicó esto. Que es una manera de premiar a los más estudiosos y que TODOS podemos estar en ese lugar. NADIE nos dijo, yo te acompaño, vos también podes solo tenemos que encontrar la manera que mejor te quede para aprender, yo estoy con vos, decime cómo te ayudo. Eso cambia todo, docentes que puedan ser humanos antes que docentes. Vuelvo a reiterar que no es una crítica o queja con los adultos de antes, era lo que sabían y aprendieron. Pues no podemos seguir repitiendo cosas que nos hacen daño, pero ¿cómo se hace si nadie nos enseña? Tenemos que aprender por nuestra cuenta, en el proceso de la vida tanto personal y en los diferentes roles que cumplimos, es hora de hacer nuestro camino a nuestro ritmo y con nuestras reglas.

Las habilidades socio-emocionales son a largo plazo. Como les digo a mis alumnos, se desarrollan en el día a día resolviendo las diferentes problemáticas y son el complemento necesario para los conocimientos técnicos de cada profesión. Estos días circulaba un video de la presidente del Consejo General de Educación, y como siempre me gusta analizar y aprender de estas situaciones. Lo utilicé en un colegio donde percibí, -aunque los chicos me negaron que haya un conflicto-, para explicarles la importancia de resolver los problemas de manera civilizada, como se dice.

Les expliqué que poderoso es saber resolver los problemas desde las posibilidades. ¿Cómo puede ser que una persona, que es una figura pública y ocupa un cargo público no sepa cómo enfrentarse a éste tipo de situaciones? Sabiendo que, al asumir ese lugar, deberá resolver múltiples conflictos. Y vuelvo a decir, no es una crítica. Acá quiero resaltar y mostrar ante una situación concreta de la vida cotidiana, la relevancia de trabajar estos temas en la escuela o en los diferentes lugares de trabajo. Obvio que venimos de mundos y cabezas que pensamos distinto, pues busquemos lo mejor para ambas partes, que ambas partes se sientan satisfechas con la decisión. En coaching decimos, buscar el GANAR-GANAR, ahí está el aprendizaje, en buscar las mejores posibilidades y estrategias para ambos y ser flexibles, es decir estar dispuestos a ceder en algo. Ambas partes de una negociación deben ceder. Tampoco fue la manera correcta, según mi opinión, de los docentes en hacer el reclamo, pues percibí enojo y en el fondo miedo por la incertidumbre y situación económica que atravesamos, comprensible pero no del todo atinada forma de reaccionar.

Seguimos “produciendo” en la escuela estas maneras individualistas y diría infantiles de comportarnos. Cada vez es más desafiante para el docente que los chicos trabajen en equipo, que acepten opiniones ajenas y busquen opciones superadoras.

Esta problemática, según mi opinión, tanto de la exigencia como no permitirnos el error y querer seguir controlando la situación, viene del no reconocimiento de lo que sentíamos de niños o niñas/es. No se le daba importancia a nuestro sentir, todo era “no pasa nada”, “ya va a pasar” minimizando las situaciones, nuestro sentir y todos sabemos que la cabeza de una criatura no funciona de la misma manera que la de un adulto. Así vamos aprendiendo y guardando en nuestra cabeza que lo que nos pasa no es importante, aprendemos a tapar y enterrar esas emociones hasta que se detona en problemas estomacales, migrañas, cánceres, etc.

En dos publicaciones de Instagram @younityespanol del día 6 y 8 de mayo dice:

“Las emociones atrapadas nos afectan de dos modos: a nivel físico y a nivel energético. Estas emociones crean esferas de energía que distorsionan nuestro campo energético y, por ende, lo que emitimos al campo o a los demás…Además sabemos que luego esa energía vuelve a nosotros. Por eso es importante trabajarlas y liberarlas.

En la otra dice:

¿Dónde se almacenan las emociones en tu cuerpo?

Hígado: Ira, frustración, irritabilidad.

Bazo: Preocupación, Sobre exigencia, frustración.

Pulmones: Tristeza, melancolía, pena/duelo.

Corazón: Alegría, entusiasmo, Amor.

Riñones: Miedo, Ansiedad, Inseguridad.

¿Hay alguna relación con tus dolencias o estado de salud?

No saben la importancia que tiene poder liberar el enojo. Que podamos conectar con esa emoción. Recuerdo cuando mi psicólogo me decía…” Paula vos no te enojas, no puteas”. Ni siquiera me di cuenta que no podía conectar con esa emoción. ¿Recordás la frase? “las nenas malas o que se enojan nadie las quiere? Las nenas se portan bien, no andan peleando como los varones. ¿Podés ver la relación de las emociones con nuestros comportamientos? ¿Cuál es la consecuencia de tapar o callar tu enojo? ¡El NO PODER DECIR NO!; El no poder poner límites; el no poder parar con algo que te hace mal y que absorbe toda tu energía; el estar siempre para los demás, pero NUNCA para vos; el sentir culpa por decir que NO; el no saber lo que querés porque tus necesidades “no eran validadas por los demás”; el no animarte o atreverte a ir por tus sueños; etc.

¿Sabés que es lo que más nos moviliza a las personas? Lo que más nos moviliza no son los problemas, las peleas o situaciones externos a nosotros, sino RECONOCER que ya somos perfectos/as, que merecemos Amor así, tal cual somos, que somos infinitos y abundantes, que no necesitamos exigirnos sino AMARNOS y aceptarnos tal cual somos.

“La única aprobación que necesitamos, es la de nosotras/os mismas/os.”

Si crees que mis notas y contenido te ayudan a conocerte más y saber de tus emociones, podes colaborar haciendo tu aporte a través de Mercado pago Alias: Sentir.ok.mp. Gracias por acompañarme a seguir compartiendo mi sentir.

PD: Si te gusta trabajar estos y otros temas en relación a las habilidades socio-emocionales o si tenés un emprendimiento o empresa sobre salud y bienestar y querés dar a conocer tu servicio en este espacio digital para acompañarme, comunícate por MP a mi Instagram @Sentir._ok

PH: @lungenorma

Paula Vera

Docente-Coach

Instagram @Sentir._ok