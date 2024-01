¿Te pasó alguna vez que tenías un jefe que no sabía transmitir lo que quería que hagas?

¿Cómo te sentís trabajando en equipo?

¿Cómo se resuelven los conflictos en tu lugar de trabajo?

¿Alguna vez te reconocieron algo que hiciste bien en tu trabajo?

Si la mayoría de las respuestas fueron NO, entonces hay que aprender a desarrollar las habilidades Emocionales.

Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional (1995), comparte muchísimos estudios e investigaciones para justificar la importancia del desarrollo de estas habilidades, no solo para el ámbito profesional sino para la vida. En ese momento se planteó, que habían muchos profesionales con estudios superiores, Doctorados y Magistraturas, sin embargo no podían delegar acciones, el trabajo en equipo era nulo o escaso, y como impactaba en el clima laboral, estas dificultades entre otras.

Hace algún tiempo atrás solamente se daba valor al Coeficiente Intelectual (CI), donde se medían las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de las personas, según su edad. No se incluían las habilidades emocionales. Gracias a estos estudios e investigaciones, fue tomando popularidad y fueron comprobando los cambios que se producían en los diferentes lugares donde se aplicaban dichas habilidades. Las empresas comenzaron a tener mejor rendimiento, mejor clima de trabajo, cada persona se sentía parte de la empresa o institución por lo tanto tenía ganas de trabajar., estos, entre otros beneficios.

El desafío en la actualidad, es difundir estos conocimientos para que las personas tomen conciencia, y luego comenzar a implementarlas en los diferentes ámbitos que se manejan para incluirlas e incorporarlas a su vida. Sin dudas habrá un antes y un después en nosotros y nuestro entorno.

Estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma de siempre. No nos atrevemos al cambio y la transformación, porque lo que estamos haciendo nos da resultados. No se valora y tampoco se saca provecho de los conocimientos y habilidades de las personas en cualquier lugar de trabajo, o por lo menos eso sucede la mayoría de las veces. No se le da participación en la reorganización de puestos para que cada persona se sienta cómoda haciendo lo que hacen.

A los jubilados se los descarta porque ya no sirven al sistema, sin embargo, si canalizamos toda su experiencia para alentar, instruir a las nuevas generaciones, sin dudas generará un impacto en tu empresa o lugar de trabajo. Ni que hablar de cómo se sentirán esas personas mayores en contribuir con sus saberes. Nadie valora la experiencia. Les sugiero ver una película “Sully”, (15 de enero de 2009) basada en hechos reales donde un piloto de avión logra salvar a toda la tripulación gracias a su experiencia. Podemos observar ahí, la dicotomía entre lo moderno y nuevas tecnologías vs experiencia humana.

Una vez, cuando estaba realizando la diplomatura en Gestión emocional, hice una encuesta con unos 35 docentes. Una de las preguntas era si se sentían valorados por su labor. En su gran mayoría, dijeron que NO. Y me atrevo a decir, que pasa esto en los diferentes puestos de trabajo. Todos sabemos que hay diferentes tipos de personas están aquellas que hacen más, dando todo de sí mismos por la pasión y compromiso con su trabajo y están aquellas personas, que solo les interesa cumplir con lo justo y necesario. Es por eso, que se deben abordar estos temas en los lugares de trabajo, ver y analizar dónde está la falla, que podemos hacer para mejorar como equipo, los jefes y todo el personal, ser más flexibles y permitirse escuchar las críticas constructivas, pero de eso se trata ser adultos. De ser capaces de recibir una crítica y no tomarse como algo personal y una de las habilidades emocionales para esto es la comunicación asertiva.

Podemos decir que tenemos que comunicarnos de una manera “no violenta”, uno de los referentes en el tema es Marshall Rosenberg, entre otros autores como Walter Riso, en sus libros desarrollan en profundidad estos temas. Pero para llegar a no ser violentos, primero debemos revisar en nosotros que nos sucede o que conversación tenemos con respecto a las personas y situaciones que nos rodean.

Como digo siempre en estas notas, lo primero que debemos tener es la predisposición de cambiar y buscar otras maneras de vivir y acá aparece otra de las habilidades emocionales que es la flexibilidad. Todos recordarán lo que sucedió en la Pandemia, tuvimos que acomodarnos, aprender otras maneras de vender, enseñar, etc. Eso implicó un gran enojo en nosotros, frustración porque de un día para el otro tuvimos que aprender de manera forzada algo nuevo. Todavía recuerdo el estrés que sufrí, para armar mis clases en la plataforma, conocer todos los recursos, capacitaciones que teníamos, cómo organizarme con las diferentes instituciones donde daba clase!!!…mejor seguimos con el tema…respiremos para desconectar con esos recuerdos incómodos.

El científico y naturalista Darwin, dijo que la supervivencia de aquellas especies más fuertes radica en su capacidad de adaptarse al medio ambiente. Esto no implica sálvense quien pueda, ni mucho menos.

Por suerte hoy en día veo con mayor frecuencia, que las personas comparten más seguido lo que saben y así nos vamos potenciando unos a otros. Por lo menos en los ámbitos donde me manejo. Además, creo que la llegada de internet tuvo un impacto positivo en este sentido.

Aun así, veo mucha competencia, implica llegar a X objetivo no importa cómo. A veces sin tener en cuenta el impacto de mis acciones en mis compañeros de trabajo. Está bien tener objetivos personales y superarnos a nosotros mismos, pero no en desmedro de las demás personas, “Si quieres ir rápido ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

En Misiones está vigente la Ley N° 209 de Educación Emocional en el ámbito Educativo, donde los docentes –juntos a los padres y estudiantes-, debemos generar estos espacios y actividades para desarrollar estas habilidades emocionales, las inter-personales, son todas aquellas que me permiten relacionarme de manera respetuosa con las demás personas ej: comunicación asertiva, flexibilidad, resolución de conflictos, empatía, solidaridad, cooperación, etc. Y las habilidades Intra-personales que son todas aquellas que nos permiten conocernos, saber que nos pasa y que sentimos, poder expresarnos de una manera asertiva (el momento oportuno, a la persona y de manera correcta), algunas de ellas son, automotivación, capacidad de establecer límites propios y a otras personas, autoevaluación de mis comportamientos y actitudes, capacidad de plantearme nuevos objetivos y cumplirlos, etc.

La buena noticia en relación a estos temas de las emociones, es que tenemos todo disponible para trabajar y comenzar a desarrollarlas. Así como aprendemos a leer, escribir y hacer cálculos, también podemos comenzar a incorporar estas habilidades en nuestra vida personal. Como ven, es muy amplio y profundo el tema, estamos comenzando a comprobar los beneficios de contar con estos recursos emocionales y lo bueno de aprender sobre ellos, es que te sirve para cualquier ámbito de tu vida. Tus relaciones serán más armoniosas y desde el respeto por cada individuo. Eso hará que estemos más en paz con nosotros mismos, porque mantendremos relaciones adultas y no desde la necesidad. Esto quiere decir, que no necesitaremos alguien que nos haga felíz, que nos diga qué hacer, buscaremos nuestros propios anhelos, haremos las cosas porque las elegimos y no esperando una recompensa.

“Basta de ser la persona que necesita a otros en su vida. Empezá a ser vos, la persona que todos quieren en su vida”.

Esto no quiere decir que debemos encerrarnos y que solo nosotros importamos. Pero si no me conozco y no estoy bien tampoco podré estar bien para los demás. “Nadie puede dar lo que no tiene”. A medida que profundices en tu sentir, también podrás comprender más a las demás personas, porque ya pasaste por situaciones similares. Así nos vamos acompañando unos a otros.

“Todo SER humano tiene el potencial del infinito dentro de sí mismo. El ambiente es el factor más importante para hacer brotar lo mejor o lo peor de ese potencial.”

¿Qué lado de ti, vas a alimentar?

PD: En la imagen, me acompaña Luna, mi sobrina gatuna…

Paula Vera

Docente- Coach . Instagram @Sentir._ok