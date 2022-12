«Fue el vuelo más importante en toda mi carrera de tripulante» dijo Betiana Zaine

La obereña, fue parte de la tripulación del vuelo que trajo a los Campeones del Mundo al país. No dudó en afirmar que «fue el vuelo más importante de mi carrera» sostuvo la azafata. «Con esto cierro el año de la mejor manera, no puedo pedir más nada» agregó.

Betiana Zaine (41) hace 12 años está en la empresa, Aerolíneas Argentinas, «cerrar el año con este vuelo para mí, fue increíble, una experiencia que quedará grabada por siempre. Traer a la selección y a la Copa del Mundo fue emoción muy grande. Fue un ambiente relajado, vuelo muy tranquilo. Estaban contentos, cantaron, Leo y Di María tomaron mate, jugaron al truco. Fue un vuelo muy lindo» señaló.

Fueron trece horas de vuelo de Roma al país, el tiempo que le tocó compartir a la obereña. «El día antes me avisaron y no podía creer, creo que ese día anterior no dormí, durante el vuelo tampoco. Contenta de haber sido seleccionada para este vuelo» expresó.

Trece tripulantes en total fueron parte del vuelo, entre pilotos y tripulantes de cabina. «Tuvimos el momentito para compartir con ellos, manteniendo el profesionalismo, teníamos tanta emoción todos de estar ahí, queríamos abrazarlos a todos. Fue Lautaro Martinez quien tenía la Copa, pasó enfrente y me dijo querés? así que obvio le dije sí y él me sacó la foto. Momento único» afirmó Betiana. «Todos tuvieron muy buena onda con nosotros».

