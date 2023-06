Ferias Francas sin regularización; «deben normalizarlas ellas», dice Ministra

Hace varios años, las Ferias Francas de Oberá-donde nació este movimiento agrario- están sin autoridades. Muchos feriantes han dejado de participar en ellas y otros se encuentran a punto de hacerlo ya que al no estar normalizada su situación, no pueden obtener créditos ni ayuda alguna.

Consultada al respecto la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreyra, sostuvo que » hay muchísimas ferias francas en la provincia, de las más de 100 que funcionan, que no están constituidas como asociaciones civiles. Y las que sí, muchas de ellas no pudieron sostener en el tiempo esta organización, que es presentar balances, asambleas, etc. Oberá no es la única que está en situación irregular, Campo Grande también está tratando de ponerse al día, Apóstoles también.»

En ese sentido dijo que la manera de normalizarlas depende de ellas mismas » Sucede que dentro del mismo grupo humano tienen que definir y tomar las decisiones de presentar todas las documentaciones, regularizar su situación en su beneficio, decir: vamos a personería jurídica para pedir la normalización y la asamblea. Nosotros estamos para asesorarles y acompañarles pero la decisión tienen que ser de los productores», enfatizó.

En el caso de Oberá, hubieron intentos de hacerlo pero la CD anterior no entrega la docuemntación pertinente y sigue sin aparecer.

La Ministra hizo estas declaraciones en reciente visita a Oberá a la Facultad de Ingeniería, donde se presentó el programa «de la Chacra a la Facultad», con entrega de combos de verduras para estudiantes y docentes del lugar a precios bajos.