Fabio presentó su renuncia al cargo en Anses Oberá

El jefe de la UDAI Anses Oberá Francisco Fabio presentó su renuncia al cargo en la jornada de este jueves y sostuvo que está muy contento con lo logrado en el ámbito del departamento de Anses que abarca 34 municipios

«Son más de 350 mil personas las que abarca este organismo que es muy amplio y complejo, con trámites que van desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. Hemos atendido 70 tipos distintos de trámite, con un total de 3700 atenciones mensuales cuando arrancamos y ahora pasamos a 7700 con cuatro trabajadores menos que pidieron traslado o que se jubilaron», explicó fabio.

Dijo que se va con una satisfacción muy grande; «siempre traté de estar a disposición de la gente, tratando de lograr convenios con capillas con intendencias, con asociaciones civiles, para que la gente se vea beneficiada y pueda hacer uso de sus derechos»

» Cobramos un muy buen sueldo y es una función pública por lo tanto hay que hacer con responsabilidad este trabajo y creo que lo hemos logrado, con todo el equipo de gente que trabaja allí un esquema de gestión que no se resumía en las puertas de anses, sino, salimos a los municipios a través de la unidad móvil que teníamos y trabajando en conjunto con otras entidades».

Explicó que «gestionamos con una impronta diferente, porque entendemos que cada persona que llega al organismo es una persona que tiene derechos, no es un beneficiario ni es un cliente, tiene derecho a ser escuchado, comprendido, acompañado y por supuesto con resolución de sus trámites».

Destacó como logros el reconocimiento de tareas de cuidado, algo que durante mucho tiempo fue tapado, naturalizado. «Hemos jubilado más de 12 mil mujeres que de otra manera no se podían jubilar, la sociedad reconociò esta tarea que durante mucho tiempo fue invisible. La moratoria previsional ha sido y es muy importante, que si bien nos dio mucho trabajo, se pudo lograr jubilar a más personas que de otra manera no tenían ningún tipo de cobertura y más allá de preguntar por qué tanta gente no se podía jubilar, hay que preguntarse qué es lo que sucedía para que eso no ocurra, había que revertir ese diagnóstico, porqué la gente no tiene 30 años de aporte, sería la pregunta ya que 9 de cada 10 mujeres llegan a la edad y no tienen los aportes siete de cada diez varones tampoco. Entonces, el problema no es de esas personas sino de una sociedad que o no le paga el aporte o crisis recurrentes que no le permitían hacerlo».

Sostuvo además que «17 mil trabajadores se pudieron jubilar en los últimos seis meses gracias a la moratoria y esto también fue algo que me enorgullece contarlo, también pude ver a muchos trabajadores agrarios que se pudieron jubilar y eso también es algo que me hizo muy feliz. Y por supuesto, este modelo de atención en el cual siempre fui uno más de los trabajadores, tratando de resolver la problemática, atendiéndoles, facilitando para que puedan tener un turno y la solución a su problemática», apuntó el ahora ex director de Anses Oberá.