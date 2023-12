Vende un bono para arreglar el perjuicio que le provocan las lluvias con obras publicas inconclusas.

Viviana dos Santos, es emprendedora, y tiene su taller de resina epoxi en su propia vivienda de calle Mar del plata de Oberá. Hace algun tiempo, luego del asfaltado de la Avenida Picada Vieja, el agua comenzó a escurrirse a su propiedad, producto de desagues pluviales no planificados, según lo manifestó, lo que se agudirzó en los últimos tiempos. A esa situación, ahora se agrega, el cierre de calle Palacios que no le permite recibir ningúna comprador. Ante esto, decidió hacer un bono colaboración para solventar los gastos de un muro de contención, ya que dice, el municipio no le da respuestas.

«Desde que se asfaltó la Calle Mar del plata donde vivo hace 7 años, comenzó el problema de que el agua se escurre e ingresa desde la picada viaja por desagües pluviales no planificados, a mi casa», comentó.

«Viene el agua por calle Aramburu y desemboca en mi propiedad por eso decidí hacer ese Bono colaboración para poder reunir los fondos y hacer un muro contención que sale más de 5 millones, que no los tengo y no puedo esperar porque cada lluvia perjudica más y más mi casa y mi taller donde trabajo», relató.

Segun Viviana «esto se agudiza porque ahora hay una obra, sobre calle Palacios que está clausurada y que quedó sin terminar,(canalización del Arroyo Mbotaby) por lo tanto la gente ya no ingresa a ese lugar y no tengo cómo ofrecer mis productos que no sea en forma virtual, o sea que es doble perjuicio».

Comentó que «en la municipalidad no me dieron nunca respuestas, lo único que me dijeron los funcionarios que me atendieron luego de entrega de notas, fue que tenía que pagar y la verdad que no puedo pagar, no tengo ese dinero».

«Estoy ofreciendo via redes, productos de lo mismo que hago, una mesa, espejos y otros 7 productos, con un bono de 990 pesos. Son productos que tienen un valor de 70 a 90 mil pesos en el caso de la mesa, pero necesito venderlos para recaudar y juntar dinero para este fin», señaló.

Para adquirirlos podes ingresar a la cuenta de eureka o depositar el dinero en el alias «bono.eureka».